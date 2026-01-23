Rada OSN pre ľudské práva nariadila vyšetriť zásahy Iránu proti demonštrantom

S 25 hlasmi za a siedmimi proti, ľudskoprávny orgán OSN rozhodol o rozšírení a predĺžení mandátu nezávislých vyšetrovateľov, ktorí zhromažďujú dôkazy s cieľom vyvodiť zodpovednosť za porušovanie práv v Iráne. Zvyšných 14 členov sa hlasovania zdržalo.
„Nemožno tolerovať atmosféru strachu a systematickej beztrestnosti,“ povedal islandský veľvyslanec Einar Gunnarsson pri predkladaní rezolúcie. „Obete a pozostalí si zaslúžia pravdu, spravodlivosť a vyvodenie zodpovednosti,“ vyhlásil.
Rada rozhodla o predĺžení mandátu osobitného spravodajcu pre Irán o ďalší rok a o dva roky predĺžila činnosť vyšetrovacej misie, ktorá bola zriadená v novembri 2022 po zásahu Iránu pri vlne protestov vyvolanej smrťou iránskej Kurdky Mahsy Amíníovej vo väzbe.
Rezolúcia splnomocňuje vyšetrovací orgán na preskúmanie „obvinení z nedávneho a pokračujúceho závažného porušovania a zneužívania ľudských práv a trestných činov spáchaných v súvislosti s protestmi“.
Hlasovanie sa uskutočnilo na záver mimoriadneho zasadnutia, o ktoré požiadali Británia, Nemecko, Island, Moldavsko a Severné Macedónsko.
Irán rezolúciu označil za „spolitizovanú“ a odmietol vonkajšie zasahovanie. Teherán uviedol, že má vlastné nezávislé a spoľahlivé mechanizmy na vyšetrenie „základných príčin nedávnych udalostí“ a vyvodenie zodpovednosti.
Iránske úrady v stredu zverejnili prvý oficiálny počet obetí protestov, podľa ktorého prišlo o život 3117 ľudí – 2427 civilistov a príslušníkov bezpečnostných zložiek, zvyšok boli „teroristi“. Podľa mimovládnych organizácií je však počet obetí vyšší a na základe niektorých odhadov sa počet zabitých protestujúcich pohybuje od 5000 do 20 000.