Francúzsko vyšetruje úmrtia dvoch dojčiat po požití sušeného mlieka

Francúzski vyšetrovatelia skúmajú príčinu smrti dvoch detí, ktoré údajne konzumovali dojčenské mlieko od spoločnosti Nestlé. Tá 6. januára zo svojich predajní v niekoľkých európskych krajinách stiahla svoje výrobky tohto typu.
Jedným z detí bolo iba dvojtýždňové novorodeniatko, ktoré zomrelo 8. januára v Bordeaux na juhozápade Francúzska po tom, čo pilo dojčenské mlieko zo stiahnutej šarže.
Druhé dieťa, ktoré malo len 27 dní, zomrelo 23. decembra v meste Angers na západe krajiny, uviedla miestna prokuratúra. Matka tento týždeň kontaktovala úrady s tým, že jej dieťa tiež pilo mlieko značky Nestlé, ktoré bolo stiahnuté z obehu.
Podľa francúzskych úradov v súčasnosti neexistuje žiadna preukázateľná súvislosť medzi výrobkami a úmrtiami týchto detí.
Spoločnosť Nestlé v piatok agentúre AFP oznámila, že s francúzskymi úradmi bude spolupracovať pri vyšetrovaní. Dodala tiež, že v tejto fáze neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by spájali jej výrobky s úmrtím dojčiat.
Francúzsky mliekarenský gigant Lactalis v stredu tiež oznámil, že z trhu vo Francúzsku a ďalších krajinách stiahne vybrané výrobky pre obavy, že obsahujú spomínaný toxín.
Mimo Francúzska sa medzi zasiahnutými krajinami spomínajú aj Austrália, Čile, Čína, Ekvádor, Gruzínsko, Grécko, Kolumbia, Konžská demokratická republika, Kuvajt, Madagaskar, Mexiko, Peru, Španielsko, Taiwan, Uzbekistan či dokonca Česko, uviedol pre agentúru AFP hovorca spoločnosti Lactalis.