VIDEO: Žiadne vajcia, žiadne maslo... Američania vykupujú obchody, snehová búrka ohrozí 185 miliónov ľudí

Masívna niekoľko dní trvajúca snežná búrka podľa predpovedí zrejme zasiahne východné dve tretiny USA a môže spôsobiť rozsiahle škody a výpadky prúdu.
Podľa stanice NBC News platí výstraha pred extrémne chladným počasím pre asi 185 miliónov Američanov a zároveň v takmer všetkých štátoch východne od Skalistých hôr. Americký prezident Donald Trump v piatok v tejto súvislosti spochybnil globálne otepľovanie.
V Tulse z obchodu Walmart v piatok rýchlo mizli základné potraviny, uviedla agentúra Reuters. Regále s vajíčkami boli vyprázdnené, aj police s vodou boli takmer prázdne, zásoby ovocia a zeleniny a údenín sa míňali.
„Dojedol som posledný tucet vajec,“ povedal Lem Williams a nakladal si tašky do auta. „Žiadne vajcia, žiadna slanina, žiadne maslo.“ Nakupujúci počúvli známe rady – čo najskôr si urobte zásoby a zostaňte vo vnútri.
„Toto by mohlo trvať týždeň, kým sa budete môcť dostať z domu,“ povedal zákazník Walmartu Roger Miller. „Radšej si trochu zásobte, ak máte nejaké peniaze“.
Stovky letov do alebo zo Spojených štátov bolo v očakávaní snežnej búrky zrušených alebo odložených. Podľa serveru FlightAware sa rušenie letov dotklo okrem iného letísk v Dallase, Atlante a Oklahome.
V Oklahome boli cesty vopred ošetrené soľným roztokom. Štátna diaľničná polícia zrušila voľna policajtom, aby ich bolo viac v teréne k pomoci, a uviedla, že spolupracuje s Národnou gardou na vysielaní tímov na pomoc uváznutým vodičom. „Cestovanie bude od neskorého piatkového popoludnia čoraz nebezpečnejšie, čo potrvá po celý víkend,“ uviedla Národná meteorologická služba (NWS). V Oklahoma City, Houstone, Chicagu a Des Moines bola zrušená výučba v školách.
Podľa agentúry AP by v posledných dvoch spomínaných mestách mohla pocitová teplota klesnúť aj k mínus 37 stupňom Celzia, čo by do desiatich minút mohlo ľuďom spôsobiť omrzliny a čakanie na autobus či cesta do školy pešo by boli príliš riskantné.
Rozsiahly búrkový systém by mal priniesť ľadovú búrku od Texasu cez časti juhu Spojených štátov a miestami až okolo 30 centimetrov snehu od Oklahomy po Washington, New York a Boston. Nasledovať má záverečný príval veľmi studeného vzduchu, ktorý môže v častiach Minnesoty a Severnej Dakoty znížiť pocitovú teplotu až k mínus 46 stupňom Celzia, píše AP. Chladné počasie dokonca zasiahne aj Floridu.
K očakávanej snežnej búrke sa v piatok na sociálnych sieťach vyjadril aj prezident Trump, pričom odsúdil klimatických aktivistov a spochybnil globálne otepľovanie. „Rekordná vlna mrazov má zasiahnuť 40 štátov. Niečo také sa vidí len zriedka. Mohli by prosím ekologickí povstalci vysvetliť, čo sa to stalo s globálnym otepľovaním?“ napísal.
Minulý rok bol tretím najteplejším rokom v histórii meraní, priemerná globálna teplota dosiahla 14,97 stupňa Celzia. Bol teda len nepatrne (o 0,01 °C) chladnejším ako rok 2023 a o 0,13 °C chladnejším ako rok 2024, ktorý bol najteplejším rokom v histórii meraní, uviedla minulý týždeň meteorologická služba Európskej únie Copernicus. Posledných 11 rokov bolo 11 najteplejších rokov v histórii meraní. Odborníci zároveň upozorňujú, že zmena klímy môže viesť k častejším a intenzívnejším extrémnym prejavom počasia.
Trump podporuje využívanie fosílnych palív a pohŕda vedeckým konsenzom ohľadom toho, že ľudská aktivita vedie k otepľovaniu planéty. Spojené štáty po Trumpovom návrate do Bieleho domu pred rokom odstúpili od parížskeho dohovoru o zmene klímy. Trump to isté urobil už za svojho prvého funkčného obdobia v rokoch 2017–2021, nasledujúca administratíva Joea Bidena sa ale k dohode pripojila.