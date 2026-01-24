Ďalší útok americkej armády na loď, ktorú označili za pašerácku. Dvaja mŕtvi

Pri útoku zomreli dve osoby, pobrežná stráž pátra po tretej osobe, ktorá prežila. Oznámilo to južné veliteľstvo USA na sociálnej sieti X. Je to prvý známy útok od akcie, pri ktorej bol začiatkom tohto mesiaca zadržaný venezuelský prezident Nicolás Maduro, upozornila agentúra AP.
„Spravodajské služby potvrdili, že loď plávala po známych trasách pašovania drog vo východnom Pacifiku a bola zapojená do operácií pašovania drog,“ uviedla armáda.
V sprievodnom videu na X je vidieť loď, ktorá pláva po vode, kým exploduje v plameňoch. Americká armáda sa v poslednom čase zameriava na zadržiavanie sankcionovaných ropných tankerov s väzbami na Venezuelu, po tom, ako uskutočnila odvážny útok ktorého cieľom bolo zabezpečiť Madura a priviesť ho do New Yorku, aby tu čelil obvineniu z obchodovania s drogami.
Posledný útok na lode podozrivé z pašovania americká armáda uskutočnila koncom decembra, keď uviedla, že o dva dni zasiahla päť podozrivých lodí a zabila celkovo osem ľudí. Od začiatku septembra bolo podľa americkej armády a prezidenta Donalda Trumpa uskutočnených 36 útokov na lode podozrivé z pašovania drog v juhoamerických vodách, pri ktorých zahynulo najmenej 117 ľudí. Väčšina útokov bola v Karibskom mori.
Trump opakovane vyhlásil, že americké údery zamerané na údajných pašerákov majú obrovský dopad na spomalenie pašovania drog v Karibiku a východnom Tichomorí. V stredu na Svetovom ekonomickom fóre v Davose vyhlásil, že sa podarilo zastaviť takmer 100 percent všetkých drog prichádzajúcich po