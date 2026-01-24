Pravda Správy Svet ONLINE: Rusko dronmi bombardovalo Kyjev a Charkov, masívne údery pokračujú aj počas mierových rozhovorov

Zatiaľ čo v Abú Zabí pokračuje kľúčové kolo rokovaní o mierovom pláne Donalda Trumpa, Rusko v noci podniklo masívny kombinovaný útok na ukrajinské mestá. V Kyjeve a Charkove zasiahli drony a rakety obytné budovy aj nemocnice, pričom údery si vyžiadali najmenej jednu obeť a 15 zranených. Ukrajinská metropola hlási vážne výpadky v dodávkach energií, zatiaľ čo diplomati hľadajú kompromis o budúcnosti okupovaného Donbasu.

24.01.2026 08:00
Najdôležitejšie udalosti

  • Vojna na Ukrajine trvá už 1 431 dní
  • Ruské útoky zranili desiatky ľudí v Kyjeve a Charkove
Po rokovaniach o mieri prišli výčitky: Zelenskyj v Davose nešetril nikoho
Dokumenty na ukončenie vojny na Ukrajine sú takmer hotové a Rusko musí byť pripravené túto vojnu ukončiť, povedal v prejave na Svetovom ekonomickom fóre v Davose ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. / Zdroj: ta3
8:20 Ruská armáda v noci na sobotu podnikla masívny útok na Ukrajinu, pričom zasiahla najmä Kyjev a Charkov. Podľa miestnych úradov a agentúr Reuters a AFP si údery vyžiadali najmenej jednu obeť a 15 zranených. Na celom území krajiny platil letecký poplach, pričom vojenské orgány varovali pred kombinovanou hrozbou bezpilotných lietadiel a balistických rakiet.

V metropole Kyjev potvrdil primátor Vitalij Kličko útoky na štvrte na oboch brehoch Dnepra. „Kyjev je pod masívnym útokom nepriateľa. Neopúšťajte kryty!“ apeloval na obyvateľov. V meste zahynul jeden človek a štyria ďalší utrpeli zranenia. Šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko spresnil, že zásahy v štyroch štvrtiach spôsobili požiare a poškodili aj zdravotnícke zariadenie či nebytové priestory. Na východnej strane mesta boli v dôsledku útokov prerušené dodávky tepla a vody.

V Charkove útočili drony typu Šáhid na tri obytné budovy vrátane nemocnice, pôrodnice a ubytovne pre vysídlené osoby. Primátor Ihor Terechov informoval o jedenástich zranených.

K eskalácii došlo v čase, keď v Spojených arabských emirátoch prebiehajú trojstranné rozhovory medzi delegáciami USA, Ukrajiny a Ruska o pláne Donalda Trumpa na ukončenie vojny. Prvé kolo priamych rokovaní sa uskutočnilo v piatok v Abú Zabí, dnes majú diskusie pokračovať druhým dňom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zdôraznil, že kľúčovou otázkou zostáva územná celistvosť, zatiaľ čo Moskva naďalej trvá na stiahnutí ukrajinských vojsk z Donbasu.

