ONLINE: Rusko dronmi bombardovalo Kyjev a Charkov, masívne údery pokračujú aj počas mierových rozhovorov

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 431 dní
- Ruské útoky zranili desiatky ľudí v Kyjeve a Charkove
8:20 Ruská armáda v noci na sobotu podnikla masívny útok na Ukrajinu, pričom zasiahla najmä Kyjev a Charkov. Podľa miestnych úradov a agentúr Reuters a AFP si údery vyžiadali najmenej jednu obeť a 15 zranených. Na celom území krajiny platil letecký poplach, pričom vojenské orgány varovali pred kombinovanou hrozbou bezpilotných lietadiel a balistických rakiet.
V metropole Kyjev potvrdil primátor Vitalij Kličko útoky na štvrte na oboch brehoch Dnepra. „Kyjev je pod masívnym útokom nepriateľa. Neopúšťajte kryty!“ apeloval na obyvateľov. V meste zahynul jeden človek a štyria ďalší utrpeli zranenia. Šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko spresnil, že zásahy v štyroch štvrtiach spôsobili požiare a poškodili aj zdravotnícke zariadenie či nebytové priestory. Na východnej strane mesta boli v dôsledku útokov prerušené dodávky tepla a vody.
V Charkove útočili drony typu Šáhid na tri obytné budovy vrátane nemocnice, pôrodnice a ubytovne pre vysídlené osoby. Primátor Ihor Terechov informoval o jedenástich zranených.
K eskalácii došlo v čase, keď v Spojených arabských emirátoch prebiehajú trojstranné rozhovory medzi delegáciami USA, Ukrajiny a Ruska o pláne Donalda Trumpa na ukončenie vojny. Prvé kolo priamych rokovaní sa uskutočnilo v piatok v Abú Zabí, dnes majú diskusie pokračovať druhým dňom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zdôraznil, že kľúčovou otázkou zostáva územná celistvosť, zatiaľ čo Moskva naďalej trvá na stiahnutí ukrajinských vojsk z Donbasu.