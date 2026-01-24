Babiš obhájil post predsedu hnutia ANO, vládna koalícia začne hľadať spoločného kandidáta na prezidenta

ANO si bude ďalej voliť aj prvého podpredsedu, ktorým zrejme zostane vicepremiér Karel Havlíček, ako aj zvyšných štyroch podpredsedov. Český premiér sa v prejave pred hlasovaním venoval viacerým témam. Bilancoval uplynulé roky a volebné úspechy, hovoril o údajnom „systematickom tlaku“ zo strany médií, kritizoval predošlú vládu a zároveň vyhlásil, že vládna koalícia (ANO, SPD, Motoristi sebe) by mala podľa neho predstaviť spoločného kandidáta na prezidentské voľby v roku 2028. Tiež oznámil, že sa vo februári stretne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.
Strategická príprava na rok 2028
Podľa slov staronového predsedu bude rok 2027 z hľadiska volieb pokojný, keďže sa nebudú konať žiadne celoštátne voľby. O to dôležitejšia však bude príprava na prezidentský súboj. Seriózna debata o potenciálnom kandidátovi by sa mala podľa Babiša začať na začiatku budúceho roka. Zdôraznil, že je dôležité, aby koalícia dokázala nájsť osobnosť, ktorá nebude reprezentantom len jednej časti spoločnosti, ale bude autoritou so schopnosťou spájať.Čítajte viac Babiš definitívne uzavrel spor o ministra Turka. Motoristom odkázal, že na hrad už nepôjde
Podľa premiéra nemusí ísť nevyhnutne o politika. „Česká republika má mnoho významných osobností z rôznych oblastí – práva, vedy, kultúry či verejnej správy –, ktoré si prirodzene získavajú rešpekt a dôveru,“ poznamenal. Babiš sám kandidoval na prezidenta v roku 2023, kedy ho v druhom kole porazil Peter Pavel so ziskom 58,3 percenta hlasov. Súčasná hlava štátu pritom už naznačila, že sa v roku 2028 zrejme pokúsi mandát obhájiť.
Spor o lietadlá L-159
Práve Petra Pavla premiér ostro kritizoval v súvislosti s aktuálnymi spormi o možnosť poskytnúť štyri bojové lietadlá L-159 Ukrajine. Babiš celú diskusiu označil za „umelý problém“ a vyjadril presvedčenie, že prezident sa týmito témami už snaží rozbehnúť svoju volebnú kampaň. „Chápem, že pán prezident je už v kampani. Nechcem však míňať energiu na nejaké spory. Chcem ju venovať plneniu nášho programu,“ vyhlásil Babiš.
Diskusia o lietadlách sa rozprúdila po návšteve prezidenta na Ukrajine, kde túto možnosť spomenul ako formu obrany proti ruským dronom. Vládna koalícia však podporila stanovisko ministra obrany Jaromíra Zůnu (za SPD), podľa ktorého armáda stroje potrebuje. Hoci náčelník generálneho štábu Karel Řehka uviedol, že darovanie lietadiel by neohrozilo bezpečnosť republiky a ide o politické rozhodnutie, premiér trvá na stanovisku rezortu obrany. Budúci týždeň preto plánuje navštíviť základňu v Čáslavi, aby o problematike hovoril priamo s vojakmi.Čítajte viac Vydrží česká vláda? Politológ: Babiš je v defenzíve, ale českú koalíciu spája moc
Návrat na politické výslnie
Hnutie ANO sa v októbri 2025 vo voľbách do Poslaneckej snemovne vrátilo na pozíciu najsilnejšieho politického subjektu v krajine. So ziskom takmer 35 percent hlasov vytvorilo koalíciu s SPD a Motoristami sebe a Andrej Babiš sa v decembri vrátil do funkcie premiéra.
Babišovo hnutie vstúpilo do politiky na jeseň 2011. Odvtedy prešlo cestou od koaličného partnera v Sobotkovej vláde, cez vlastnú menšinovú a neskôr koaličnú vládu v rokoch 2018 až 2021, až po trojročné pôsobenie v opozícii. Po opätovnom prevzatí moci tak snem potvrdil kontinuitu vedenia hnutia, ktoré sa teraz sústredí na stabilizáciu vládnutia a personálnu prípravu na obsadenie Pražského hradu.Čítajte viac Politico opisuje zákulisný boj v EÚ: Babiš patrí do kľúčovej pätice lídrov