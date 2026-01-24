Pravda Správy Svet Biely dom „presťahoval“ tučniaky do Grónska. Trumpova AI fotografia vyvolala na internete vlnu posmechu

Biely dom „presťahoval“ tučniaky do Grónska. Trumpova AI fotografia vyvolala na internete vlnu posmechu

Biely dom v piatok večer na sociálnej sieti X zverejnil zrejme umelou inteligenciou (AI) vygenerovaný obrázok prezidenta Donalda Trumpa s tučniakom, ako kráčajú zasneženou horskou krajinou. Snímka, na ktorej je zobrazená aj grónska vlajka, okamžite vyvolala na sociálnych sieťach posmešné reakcie.

24.01.2026 17:56
debata (18)
Modrina v tvare Grónska? Trump má novú podliatinu. Ako k nej prišiel?
Video
Zdroj: Reuters

Na príspevku je Trump v čiernom kabáte, ako prechádza hornatou zasneženou krajinou spolu s tučniakom, ktorý drží americkú vlajku. V diaľke je zapichnutá vlajka Grónska. Biely dom obrázok doplnil popisom „prijmi tučniaka“. Redakcia servera Newsweek sa obrátila na Biely dom so žiadosťou o komentár.

Bývalý kanadský minister pre imigráciu a národnú obranu Jason Kenney reagoval slovami, že v tom istom týždni, keď si Trump opakovane pomýlil Grónsko s Islandom, si teraz jeho tím mýli Antarktídu s Grónskom, keďže tučniaky žijú na južnej, nie severnej pologuli. „Najmocnejšia krajina sveta je riadená ako cirkus,“ dodal Kenney.

„V Grónsku tučniaky nežijú. Všetky druhy tučniakov obývajú južnú pologuľu, s výnimkou jedného druhu na Galapágach. Možno nebolo dobré tak rýchlo rušiť ministerstvo školstva,“ uviedol účet Patriot Takes, ktorý má na sieti X viac ako 460-tisíc sledovateľov.

Rutte Trump Čítajte viac Dohodli sa o nás bez nás, kritizuje Trumpa a Rutteho grónska politička. Čo to vlastne znamená pre Grónsko?

„Trump sa zrejme snaží opäť dokázať, že je úplný idiot. V Grónsku tučniaky nie sú a Trump nemá žiadne právo ani na Grónsko, ani na tučniaky. Je toto naozaj oficiálny výstup Bieleho domu? Ak áno, ide o trápny prejav nevedomosti,“ reagoval švédsky ekonóm Anders Åslund.

Trump opakovane hovorí o nevyhnutnosti získať Grónsko, ktoré je poloautonómnym územím Dánskeho kráľovstva, z dôvodov bezpečnosti USA. V stredu sa však s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Markom Ruttom dohodol na rámci dohody o budúcnosti tohto arktického ostrova a posilnení bezpečnosti v celej arktickej oblasti. Trump avizoval, že podrobnosti k rámcovej dohode o Grónsku oznámi približne o dva týždne.

Lídri Grónska aj Dánska opakovane zdôrazňujú, že ostrov nie je na predaj a Grónsko nemá záujem o pripojenie k Spojeným štátom.

Prejav Donalda Trumpa v Davose
Video
Prejav amerického prezidenta Donalda Trumpa v Davose. / Zdroj: ta3
Facebook X.com 18 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Grónsko #tučniaky #Donald Trump
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"