Biely dom „presťahoval“ tučniaky do Grónska. Trumpova AI fotografia vyvolala na internete vlnu posmechu

Na príspevku je Trump v čiernom kabáte, ako prechádza hornatou zasneženou krajinou spolu s tučniakom, ktorý drží americkú vlajku. V diaľke je zapichnutá vlajka Grónska. Biely dom obrázok doplnil popisom „prijmi tučniaka“. Redakcia servera Newsweek sa obrátila na Biely dom so žiadosťou o komentár.
Bývalý kanadský minister pre imigráciu a národnú obranu Jason Kenney reagoval slovami, že v tom istom týždni, keď si Trump opakovane pomýlil Grónsko s Islandom, si teraz jeho tím mýli Antarktídu s Grónskom, keďže tučniaky žijú na južnej, nie severnej pologuli. „Najmocnejšia krajina sveta je riadená ako cirkus,“ dodal Kenney.
„V Grónsku tučniaky nežijú. Všetky druhy tučniakov obývajú južnú pologuľu, s výnimkou jedného druhu na Galapágach. Možno nebolo dobré tak rýchlo rušiť ministerstvo školstva,“ uviedol účet Patriot Takes, ktorý má na sieti X viac ako 460-tisíc sledovateľov.Čítajte viac Dohodli sa o nás bez nás, kritizuje Trumpa a Rutteho grónska politička. Čo to vlastne znamená pre Grónsko?
„Trump sa zrejme snaží opäť dokázať, že je úplný idiot. V Grónsku tučniaky nie sú a Trump nemá žiadne právo ani na Grónsko, ani na tučniaky. Je toto naozaj oficiálny výstup Bieleho domu? Ak áno, ide o trápny prejav nevedomosti,“ reagoval švédsky ekonóm Anders Åslund.
Trump opakovane hovorí o nevyhnutnosti získať Grónsko, ktoré je poloautonómnym územím Dánskeho kráľovstva, z dôvodov bezpečnosti USA. V stredu sa však s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Markom Ruttom dohodol na rámci dohody o budúcnosti tohto arktického ostrova a posilnení bezpečnosti v celej arktickej oblasti. Trump avizoval, že podrobnosti k rámcovej dohode o Grónsku oznámi približne o dva týždne.
Lídri Grónska aj Dánska opakovane zdôrazňujú, že ostrov nie je na predaj a Grónsko nemá záujem o pripojenie k Spojeným štátom.