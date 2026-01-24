Pravda Správy Svet V Minneapolise opäť strieľali agenti imigračného úradu, zásah neprežil 51-ročný muž

Agenti amerického Imigračného a colného úradu (ICE) postrelili v Minneapolise ďalšiu osobu v rámci protiimigračných zásahov vlády prezidenta Donalda Trumpa, uviedol v sobotu guvernér štátu Minnesota Tim Walz. Agentúra AP informuje, že podľa nemocničných záznamov išlo o 51-ročného muža, ktorý zraneniam podľahol.

24.01.2026 18:35
Minnesota protest streľba Foto: ,
Federálni imigrační úradníci nasadili slzotvorný plyn proti prizerajúcim sa svedkom po streľbe v sobotu 24. januára 2026 v Minneapolise.
Walz v príspevku na platforme X uviedol, že po streľbe bol v kontakte s Bielym domom a vyzval Trumpa, aby ukončil tvrdé zásahy v Minnesote. „Stiahnite tisíce násilných príslušníkov (ICE) z Minnesoty. Okamžite,“ zdôraznil guvernér.

Hovorkyňa ministerstva vnútornej bezpečnosti USA Tricia McLaughlinová pre AP ozrejmila, že obeť mala zbraň s dvomi zásobníkmi. Po streľbe sa na mieste zhromaždili okoloidúci a na agentov ICE kričali vulgárne výrazy a posielali ich domov.

Streľba sa odohrala uprostred rozsiahlych protestov v oblasti Minneapolis-Saint Paul, ktoré sa začali 7. januára, keď bola zastrelená 37-ročná Renee Goodová.

