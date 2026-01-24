Diplomatický spor sa stupňuje. Ukrajinský minister zahraničia prirovnal Orbána k poskokovi Hitlera

Ukrajinský minister zahraničia Andrij Sybiha najprv Orbánovi odkázal, že jeho pán v Moskve ďalších sto rokov nevydrží, ani keby mu daroval všetky orgány, a neskôr maďarského premiéra prirovnal k „Hitlerovmu poskokovi“ v osobe Ferenca Szálasiho.Čítajte viac Sybihov drsný výpad proti Orbánovi pobúril Budapešť. Szijjártó hovorí o zásahu do volieb
Tento vodca fašistického režimu Šípových krížov sa dostal k moci v roku 1944 po páde kontroverzného regenta maďarského kráľovstva Miklósa Horthyho, ktorého po kontaktoch s Moskvou kvôli separátnemu mieru nechal vodca nacistického Nemecka Adolf Hitler zvrhnúť a internovať.
Sybihu medzitým maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó obvinil zo zasahovania do vnútorných vecí krajiny a tvrdil, že Kyjev by si prial v Budapešti vládu, ktorá by pritakávala Bruselu a ktorá by nechala Maďarsko zatiahnuť do vojny.
Ale suverénna maďarská vláda bude naďalej brániť krajinu a národ pred „vašou vojnou", povedal Szijjártó narážajúc na vojnu, ktorú pred takmer štyrmi rokmi proti Ukrajine rozpútalo Rusko.
Šéf ukrajinskej diplomacie v reakcii vyzval maďarského náprotivka, aby veci nazýval pravými menami. „Blokovaním vstupu Ukrajiny do Európskej únie sa Viktor Orbán dopúšťa ďalšieho zločinu proti maďarskému ľudu a samotnému Maďarsku. Je zrejmé, že EÚ je priestorom mieru. Vstup Ukrajiny do EÚ by priblížil mier a zaručil bezpečnosť a prosperitu pre celú Európu a pre celý maďarský národ. To ale Putin nechce. Chce, aby vojna pokračovala. Blokovaním členstva Ukrajiny v EÚ Orbán plní Putinove želania. Zároveň Orbán bráni nastoleniu mieru v Európe a robí z Maďarska komplicov kremeľského režimu,“ napísal na sociálnej sieti.
„Dnes sa Orbán nespráva ani nie ako Miklós Horthy, ale ako Hitlerov poskok Ferenc Szálasi,“ usúdil Sybiha. „Maďarsko a maďarský ľud si to nezaslúžia. Maďarsko si nezaslúži, aby sa znovu ocitlo na zlej strane dejín – ako komplic novej formy neľudskej ideológie, ktorú reprezentuje Putinov režim,“ dodal s tým, že Orbán by sa nemal báť Ukrajiny, ale maďarského ľudu, ktorý „je unavený z vašich klamstiev, vašej kleptokracie a vašej nenávisti“.