Trumpova arktická stratégia: USA chcú získať suverenitu nad základňami v Grónsku, inšpiráciou je model z Cypru

Spojené štáty získajú suverenitu nad oblasťami Grónska, kde sa nachádzajú americké vojenské základne. Prezident USA Donald Trump to povedal v rozhovore pre denník New York Post zverejnenom v sobotu, informuje TASR.

24.01.2026 21:49
„Budeme mať všetko, čo chceme. Vedieme zaujímavé rozhovory,“ povedal šéf Bieleho domu, ktorý mesiace vyvíjal tlak na Dánsko s tvrdením, že Spojené štáty potrebujú získať celé Grónsko z dôvodu národnej bezpečnosti v regióne Arktídy.

Téma Grónska dominovala Trumpovej ceste na tohtotýždňovú konferenciu Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose a americký prezident po stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil, že existuje „rámec“ dohody.

Jeden z návrhov, o ktorých sa diskutuje, by neznamenal úplnú kontrolu Spojených štátov nad Grónskom, ale umožnil by Washingtonu uplatňovať „suverenitu“ nad vojenskými základňami na tomto ostrove, ako je oficiálne vesmírna základňa Pituffik.

Takéto riešenie by bolo založené na dohode o britských vojenských základniach na Cypre, ktoré sú považované za britské územie, uviedol zdroj oboznámený so záležitosťou pre New York Post.

Nie je jasné, či Grónsko s takýmto plánom súhlasí. Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen vo štvrtok povedal, že suverenitu pre americké vojenské základne nepodporuje.

