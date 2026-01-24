Začalo sa po trojstranných rokovaniach rysovať prímerie? Vojenské riešenie naberá kontúry, spor o územia však trvá

„Podarilo sa veľa prediskutovať a je dôležité, že rozhovory boli konštruktívne,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti. Za hlavnú tému označil možné parametre ukončenia vojny.
„Veľmi oceňujem, že existuje povedomie o potrebe amerického monitorovania a kontroly procesu ukončenia vojny a zachovania skutočnej bezpečnosti. Americká strana nastolila otázku možných formátov schválenia parametrov ukončenia vojny a bezpečnostných podmienok, ktoré sú na to nevyhnutné,“ dodal.
Strany sa podľa ukrajinského prezidenta dohodli, že vo svojich hlavných mestách podajú správy o každom aspekte rokovaní a dohodnú sa s vedúcimi predstaviteľmi na ďalších krokoch. Ukrajinskí vojenskí velitelia vypracovali zoznam otázok pre prípadné ďalšie stretnutie.
„Za predpokladu pripravenosti postupovať vpred – a Ukrajina pripravená je – sa uskutočnia ďalšie stretnutia, potenciálne už na budúci týždeň,“ napísal Zelenskyj.Čítajte viac Ukrajinský minister obrany chce likvidovať 50-tisíc Rusov mesačne. Koho ako ich postrach si vzal na pomoc?
Územné spory pretrvávajú
Pri rokovaniach v Abú Zabí sa podľa zdroja servera RBK Ukrajina podarilo dosiahnuť značný pokrok vo vojenských otázkach, no územné otázky zostávajú nevyriešené. Rozhovory predstavovali prvé skutočné trojstranné stretnutie Ukrajincov s Američanmi a Rusmi. Kým piatkové kolo malo skôr úvodný charakter, dnes sa delegácie rozdelili na dve podskupiny – politickú a vojenskú.
„Fakticky obe skupiny rokovali oddelene. Rusi sa dnes správali primerane, no ide o ich osvedčenú taktiku: začínajú tvrdo, bez ústupkov, no už v druhej fáze sú konštruktívnejší,“ uviedol zdroj. V politickej skupine sa podľa neho výraznejší pokrok dosiahnuť nepodarilo. Ukrajina naďalej trvá na riešení územných otázok na základe existujúcej frontovej línie, zatiaľ čo Rusko požaduje, aby Ukrajina stiahla svoje jednotky aj z neokupovanej časti Doneckej oblasti.
Vojenský posun
Vo vojenskej skupine sa však podarilo posunúť vpred. Diskusie sa týkali stiahnutia vojsk, kontroly prímeria, vytvorenia kontrolného strediska pre prímerie a otázky, ktoré krajiny by v ňom mohli byť zastúpené. Zdroj spresnil, že vojenská skupina sa dohodla, že do ďalšieho stretnutia jednotlivé strany pripravia návrhy na prímerie. O energetickom prímerí sa podľa neho nehovorilo. Strany sa dohodli, že budú v rokovaniach pokračovať približne o týždeň.Čítajte viac Ukrajinci mrznú v bytoch bez elektriny, vody a kúrenia
Rokovania sa týkali širokého spektra vojenských a ekonomických otázok a zahŕňali aj možnosť prímeria pred uzavretím mierovej dohody, uviedol pre agentúru AP nemenovaný americký predstaviteľ. Dodal, že zatiaľ sa nepodarilo dosiahnuť dohodu o konečnom rámci dohľadu nad okupovanou Záporožskou jadrovou elektrárňou, najväčšou v Európe. Vyrobená elektrina by sa mala „spravodlivo rozdeľovať“, no stále nie je rozhodnuté, kto by mal elektráreň kontrolovať.
Cesta k summitu Zelenskyj – Putin
Americký predstaviteľ, ktorý s novinármi hovoril vo Washingtone pod podmienkou anonymity, pripustil, že pred prípadným stretnutím Zelenského s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, prípadne aj so spoločnou účasťou prezidenta Donalda Trumpa, budú potrebné ďalšie rokovania. Dynamiku rozhovorov však označil za takú, ktorá by mohla viesť až k stretnutiu lídrov.
Ukrajinu v Abú Zabí zastupovali tajomník Bezpečnostnej rady Rustom Umerov, vedúci prezidentskej kancelárie Kyrylo Budanov a náčelník generálneho štábu Andrij Hnatov. Ruskú delegáciu viedol náčelník vojenskej rozviedky GRU, admirál Igor Kosťukov. Za americkú stranu sa rokovaní zúčastnili splnomocnenec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner, ktorí sa predtým stretli s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve.