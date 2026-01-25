Cynický Putin a naivní Američania. Bola chvíľa, keď vyzerali takmer ako priatelia, komentoval mierové rokovania Rusov a Ukrajincov americký predstaviteľ

„Bol to prvý formát tohto druhu za pomerne dlhý čas: dva dni trojstranných stretnutí. Diskutovalo sa o mnohých veciach a je dôležité, že rozhovory boli konštruktívne,“ zhodnotil na sociálnej sieti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ako dodal, vyjednávači, ktorí sa zúčastnili na rokovaní v hlavnom meste Spojených arabských emirátov (SAE), už pripravili aj zoznam otázok na ďalšie stretnutie.
Aj podľa hostiteľskej krajiny sa stretnutie nieslo v pozitívnom duchu. Diskusia sa údajne zamerala hlavne na nevyriešené otázky v mierovom pláne.
Okrem Donbasu sa riešili tiež ekonomické záležitosti či budúcnosť Záporožskej jadrovej elektrárne na východe Ukrajiny, ktorá je dnes pod kontrolou ruských okupantov. Predstavitelia troch štátov rokovali uplynulý piatok večer – vyše 3,5 hodiny – a ďalšie tri hodiny v sobotu.
Ukrajinu zastupoval vedúci prezidentskej kancelárie Kyrylo Budanov, tajomník bezpečnostnej rady Rustem Umerov a náčelník generálneho štábu Andrij Hnatov.
Ruský tím viedol šéf vojenskej rozviedky GRU Igor Kosťukov, zatiaľ čo americkú delegáciu osobitný vyslanec Steve Witkoff, poradca a zať amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner a minister armády Dan Driscoll.
Prehnaný optimizmus?
Ako informoval spravodajský portál Axios, príprava stretnutia v SAE nebola ľahká. Bielemu domu trvalo niekoľko mesiacov, kým Rusov a Ukrajincov presvedčil, aby pristali na trojstranné rozhovory, kde Američania vystupovali ako sprostredkovatelia.
Novinárom to v sobotu priznali dvaja nemenovaní zástupcovia Trumpovej administratívy.
Základom pre schôdzku v Abú Zabí bolo stretnutie amerického a ukrajinského prezidenta počas Svetového ekonomického fóra v Davose minulý štvrtok a štvorhodinové rokovanie Witkoffa a Kushnera so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom v Moskve, ktoré sa konalo v rovnaký deň.
„Putin aj Zelenskyj súhlasili s vyslaním svojich vyjednávačov. To dokazuje, že veria v dosahovanie pokroku,“ citoval server Axios amerických predstaviteľov.
„V poslednej hodine stretnutia Kushnera a Witkoffa s Putinom ruský prezident povedal, že chce vidieť diplomatické urovnanie tejto vojny. Do Abú Zabí vyslal dosť početnú delegáciu,“ zdôvodnili.
Zaujímavé je, že rozhovory v SAE neprebiehali len za účasti amerických mediátorov. Podľa ukrajinských médií ruskí a ukrajinskí vyjednávači rokovali aj sami bez účasti USA.
„Prediskutovalo sa všetko. Nikoho to neodradilo. Nevynechali sme žiadne problémy a nemuseli sme nikoho nabádať. V miestnosti sme videli veľa rešpektu, pretože naozaj hľadali riešenia,“ priblížil Axios slová jedného z amerických predstaviteľov.Čítajte viac Ukrajinský minister obrany chce likvidovať 50-tisíc Rusov mesačne. Koho ako ich postrach si vzal na pomoc?
Podľa ich vyjadrení sa však zdá, že si priebeh rokovania priveľmi idealizujú. Novinárom prezradili, že sa všetky tri tímy po skončení stretnutia spolu naobedovali.
„Bola chvíľa, keď všetci vyzerali takmer ako priatelia. Mal som pocit nádeje,“ podelil sa o dojmy americký predstaviteľ. Spolu s kolegom dokonca naznačili, že rozhovory v Abú Zabí mohli byť rozhodujúcou fázou k ďalšiemu kroku.
„Sme veľmi blízko k stretnutiu medzi Putinom a Zelenským,“ neskrývali nadšenie. Podľa dohody by trojstranné rokovania mali pokračovať o týždeň – zrejme v nedeľu 1. februára, a to opäť v Abú Zabí.
Ako americkí zástupcovia povedali reportérom, v prípade, že by sa tam dosiahol väčší pokrok, mohlo by to viesť k vyjednávaniu oboch strán v Moskve alebo v Kyjeve, čo je však v skutočnosti nepravdepodobné.
„Myslíme si, že také stretnutia sa musia uskutočniť pred rokovaním medzi lídrami. Nemyslíme si, že sme od toho ďaleko. Ak budeme pokračovať po tejto ceste, dostaneme sa tam,“ tlmočil ich predpovede portál Axios.Čítajte viac Mráz prichádza z Kremľa... na Ukrajinu. Putin využíva zimu ako zbraň, Ukrajincom po útokoch chýba teplo a elektrina
Rokovania bez EÚ
Je dôvod na taký optimizmus? Rokovania v Abú Zabí môžu síce vyzerať nádejne, ale v skutočnosti nijaký zlom neznamenali. To, že uviaznu na mŕtvom bode, bolo vopred jasné.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov už pred začiatkom rozhovorov zopakoval zásadnú požiadavku Moskvy – aby sa Ukrajina vzdala celého územia Donbasu vrátane častí, ktoré Rusi ani za štyri roky nedobyli, čo je pre Kyjev neprijateľné.
Aj preto je Ukrajina pri hodnotení stretnutia v SAE opatrná. Zelenskyj vo svojom pravidelnom príhovore k občanom síce vyzdvihol, že sa podujatie konalo, no podľa neho je ešte priskoro robiť nejaké závery.
Ako upozornil, je to Rusko, ktoré vojnu začalo, a musí byť pripravené ju aj skončiť. To, ako v posledných týždňoch útočí na civilné ciele a energetické zariadenia na Ukrajine, svedčí však skôr o opaku.Čítajte viac List z Charkova: Aký má zmysel moriť Ukrajincov mrazom?
Ešte počas stretnutia v Abú Zabí – v noci na sobotu – zaútočili Rusi dronmi a raketami na Kyjev i Charkovskú oblasť, čo si vyžiadalo obete na životoch a vyše 30 zranených.
V ukrajinskej metropole zostalo po ruských úderoch na energetickú infraštruktúru takmer 6 000 budov bez tepla a asi 800-tisíc obyvateľov bez elektriny. A to v čase, keď teploty vonku klesli na 12 stupňov pod nulou.
Podľa ukrajinského ministra zahraničných vecí Andrija Sybihu tým šéf Kremľa ukázal svoj cynizmus. „Jeho rakety nezasiahli len našich ľudí, ale aj rokovací stôl,“ napísal na sociálnej sieti X.
„Tento barbarský útok opäť dokazuje, že Putinovo miesto nie je v Rade mieru (orgán, ktorý vytvoril Trump a pozval doň aj ruského prezidenta, pozn. red.), ale na lavici obžalovaných špeciálneho tribunálu,“ zdôraznil Sybiha.
Pokiaľ ide o predstaviteľov Európskej únie, viacerí politici ocenili, že zástupcovia bojujúcich strán znova spolu rokovali, no ozvali sa i nespokojné hlasy, prečo medzi nimi nemá zastúpenie EÚ.
To, že Európa opäť stojí bokom, kritizoval napríklad predseda zahraničného výboru v Spolkovom sneme Armin Laschet. Podľa neho sa však EÚ z medzinárodnej politiky „vyšachovala“ sama.
„My sami sa s Ruskom nerozprávame, a preto sa netreba diviť, že nesedíme pri stole,“ posťažoval sa nemecký politik v televízii Phoenix. Ako poznamenal, je absurdné, že mierové návrhy, ktoré vypracovali európski lídri, odovzdali Moskve americkí vyslanci.