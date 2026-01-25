VIDEO: Mal v ruke zbraň či telefón? Imigračný agent v USA zastrelil protestujúceho, úrady tvrdia, že bol ozbrojený

Na videu niekoľko agentov chytí Prettiho, ktorý s nimi zápasí, a prinútia ho položiť sa na všetky štyri. Keď agenti Prettiho pritlačia na zem, niekto zakričí niečo, čo znie ako varovanie pred prítomnosťou zbrane.
Na videozázname sa potom zdá, že jeden z agentov odoberá Prettimu zbraň a odstupuje s ňou od skupiny.
O chvíľu neskôr policajt s pištoľou namierenou na Prettiho chrbát vypáli naňho štyrikrát rýchlo za sebou, ako ukazujú zábery. Potom je počuť ďalších niekoľko výstrelov, keď sa zdá, že ďalší agent strieľa na Prettiho.
Agenti najprv cúvnu od Prettiho tela na ceste. Niektorí agenti potom zrejme poskytujú Prettimu prvú pomoc, keď leží na zemi, zatiaľ čo iní držia okoloidúcich v úzadí.
Agentúra Reuters zverejnila pôvodné, neupravené video, ako aj verziu, ktorú agentúra Reuters v postprodukcii orezala, stabilizovala a spomalila, aby poskytla jasnú postupnosť udalostí.
Zastreleného muža identifikovali jeho rodičia, bol zdravotník pracujúci na jednotke intenzívnej starostlivosti. Rovnakú informáciu priniesla od vlastných zdrojov aj stanica CNN. „Veľmia mu záležalo na ľuďoch a bol veľmi znepokojený tým, čo sa dialo v Minneapolise aj inde v Spojených štátoch s ICE, tak ako sú znepokojené milióny ďalších ľudí,“ povedal agentúre AP otec zastreleného Michael Pretti. Podľa neho sa jeho syn zúčastnil na protestoch po zastrelení Renée Goodovej agentom ICE na začiatku mesiaca. „Cítil, že protestovať bol spôsob, ako vyjadriť túto starostlivosť, však viete, o druhých,“ uviedol Michael Pretti. Dodal, že o protestoch so synom hovoril a nabádal ho, aby sa nesprával konfrontačne a „nerobil hlúposti“. „Povedal, že to vie,“ dodal Pretti.
Šéf miestnej polície O' Hara na tlačovej konferencii uviedol, že mu federálne úrady nezverejnili bližšie informácie o incidente. Uviedol len, že v momente streľby bolo na mieste viac federálnych agentov. O' Hara tiež povedal, že mŕtvy bol obyvateľ Minneapolisu a americký občan, ktorý mal povolenie nosiť zbraň. Nemal záznam v trestnom registri, len niekoľko pokút za parkovanie. Podľa šéfa polície mu bolo 37 rokov, médiá predtým uvádzali 51 rokov.
DHS tvrdí, že muž sa priblížil k hliadke hraničnej polície, ktorá zatýkala cudzincov. Policajti sa ho podľa ministerstva snažili odzbrojiť a muž sa vzpieral. „V obave o svoj život i život ďalších príslušníkov agent vystrelil na svoju ochranu,“ uviedlo ministerstvo s tým, že muž bol na mieste mŕtvy. Podľa ministerstva mal zastrelený sebou dva zásobníky. Šéf pohraničnej stráže Greg Bovino uviedol, že situácia vyzerá, akoby zastrelený chcel spôsobiť masaker. Podľa neho agent, ktorý strieľal, má za sebou osem rokov služby v zbore a je dobre vycvičený.
Agentúra Reuters poukazuje, že spravodajské televízie odvysielali video z incidentu, v ktorom je vidieť, ako skupina mužov, oblečených podobne ako federálni agenti, zápasí s jedným ďalším mužom. Ten padá na zemi a potom sú počuť výstrely. Podľa agentúry AP padol najskôr jeden výstrel a potom ďalší. Podľa stanice CBS News niekoľko videí vyhotovených pred streľbou ukazuje, že muž nemal zbraň v ruke. Podľa ďalších videí si zákrok agentov ICE na druhej strane ulice nakrúcal na telefón.
Podľa médií sa na mieste krátko po streľbe zhromaždili ľudia, ktorí federálnym agentom nadávali, a policajti proti nim použili slzotvorný plyn. Podľa miestnych predstaviteľov bolo na mieste „nezákonné zhromaždenie“. Vyzvali tiež obyvateľov mesta, aby na miesto nechodili. Zhromaždenie aj tak pokračovalo, a médiá informovali o ďalších zásahoch polície. Miestne úrady požiadali Národnú gardu o pomoc kvôli očakávaným protestom.
Guvernér štátu Minnesota Tim Walz, ktorý o streľbe hovoril s Bielym domom, vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby odvolal niekoľko tisíc príslušníkov ICE z Minneapolisu. Označil ich za „násilných a nevycvičených príslušníkov“. Na odchod jednotiek vyzval na tlačovej konferencii po streľbe aj starosta mesta Jacob Frey, ktorý na základe viacerých videí odmietol verziu udalostí podľa DHS. Podľa neho mesto čelí „invázii ťažko ozbrojených agentov“, ktorí majú pocit beztrestnosti. Podľa Walza by vyšetrovanie mali viesť štátne orgány, a nie tie federálne, pretože nie sú dôveryhodné. Dodal, že justícia štátu Minnesota bude mať v prípade posledné slovo. Uviedol tiež, že na základe videí, ktoré videl ohľadom streľby, je vylíčenie udalostí zo strany federálnych orgánov ťažko uveriteľné. „Vďaka bohu máme videá,“ povedal na tlačovej konferencii.
„Starosta a guvernér podnecujú vzburu so svojou nabubrelou, nebezpečnou a arogantnou rétorikou,“ uviedol Trump. Obaja miestni politici sú z opozičnej demokratickej strany. Trump vyzval miestne orgány a políciu nech chránia agentov ICE. „Nech ICE robí svoju prácu,“ uviedol.
Maskovaný príslušník ICE 7. januára zastrelil Renée Goodovú za volantom jej vozidla na ulici v Minneapolise. Kým federálna vláda tvrdí, že strieľal v sebaobrane, miestne úrady to s odvolaním sa na videá zachytávajúce celý incident odmietajú. V meste sa kvôli tomu konali protesty, naposledy sa tak stalo v piatok. Ďalšie pobúrenie vyvolalo zadržanie päťročného chlapca, ktorého agenti ICE zadržali v utorok, keď sa vracal zo škôlky, a spolu s jeho otcom ho previezli do detenčného centra v Texase.