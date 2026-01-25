ONLINE: Ruský Belgorod čelil doteraz najsilnejšej paľbe, ukrajinské rakety HIMARS poškodili energetickú sieť

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 432 dní
- Belgorod na západe Ruska čelil doteraz najväčšiemu ostreľovaniu
- Cynický Putin a naivní Američania. Bola chvíľa, keď vyzerali takmer ako priatelia, komentoval mierové rokovania Rusov a Ukrajincov americký predstaviteľ
- Začalo sa na trojstranných rokovaniach rysovať prímerie? Vojenské riešenie naberá kontúry
- Ukrajinský minister obrany chce likvidovať 50-tisíc Rusov mesačne. Koho ako ich postrach si vzal na pomoc?
- List z Charkova: Aký má zmysel moriť Ukrajincov mrazom?
8:15 Ruské mesto Belgorod sa v noci stalo terčom intenzívneho ukrajinského ostreľovania, pri ktorom boli podľa predbežných správ použité salvové raketomety HIMARS. Gubernátor oblasti Vjačeslav Gladkov na sociálnej sieti potvrdil, že zásahy poškodili energetickú infraštruktúru.
„Momentálne zhromažďujeme informácie. Záchranné zložky a hasiči sú už v teréne na zasiahnutých miestach,“ uviedol Gladkov. Podľa doterajších zistení si útok nevyžiadal obete ani zranených.
Belgorod sa nachádza približne 30 kilometrov od hraníc s Ukrajinou a čelí pravidelným útokom, ktoré sú často vnímané ako reakcia na ruské bombardovanie Charkova. Nočný nálet na toto druhé najväčšie ukrajinské mesto si podľa tamojších úradov vyžiadal viac ako 30 zranených vrátane dvoch detí.