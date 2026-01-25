Pravda Správy Svet ONLINE: Ruský Belgorod čelil doteraz najsilnejšej paľbe, ukrajinské rakety HIMARS poškodili energetickú sieť

ONLINE: Ruský Belgorod čelil doteraz najsilnejšej paľbe, ukrajinské rakety HIMARS poškodili energetickú sieť

Ruské pohraničné mesto Belgorod sa v noci stalo terčom doteraz najintenzívnejšieho ukrajinského ostreľovania, pri ktorom boli podľa predbežných informácií použité americké raketové systémy HIMARS. Útok sa zameral predovšetkým na energetickú infraštruktúru, pričom gubernátor oblasti Vjačeslav Gladkov potvrdil škody na viacerých objektoch. Hoci si masívna paľba nevyžiadala obete, incident zvyšuje napätie v regióne, ktorý čelí pravidelným útokom v reakcii na ruské bombardovanie ukrajinského Charkova.

25.01.2026 08:00
Najdôležitejšie udalosti

8:15 Ruské mesto Belgorod sa v noci stalo terčom intenzívneho ukrajinského ostreľovania, pri ktorom boli podľa predbežných správ použité salvové raketomety HIMARS. Gubernátor oblasti Vjačeslav Gladkov na sociálnej sieti potvrdil, že zásahy poškodili energetickú infraštruktúru.

„Momentálne zhromažďujeme informácie. Záchranné zložky a hasiči sú už v teréne na zasiahnutých miestach,“ uviedol Gladkov. Podľa doterajších zistení si útok nevyžiadal obete ani zranených.

Belgorod sa nachádza približne 30 kilometrov od hraníc s Ukrajinou a čelí pravidelným útokom, ktoré sú často vnímané ako reakcia na ruské bombardovanie Charkova. Nočný nálet na toto druhé najväčšie ukrajinské mesto si podľa tamojších úradov vyžiadal viac ako 30 zranených vrátane dvoch detí.

