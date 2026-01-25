VIDEO: Zbohom Xiao Xiao a Lei Lei. Tokio sa lúči s pandami, Číňania si ich berú domov. Je to symbol rozkolu Číny a Japonska?

Ľudia v japonskom Tokiu sa v nedeľu 25. januára 2026 hrnuli do zoologickej záhrady Ueno v Tokiu, aby sa naposledy rozlúčili s jej hviezdnou atrakciou – dvoma pandami veľkými, ktoré budú koncom mesiaca poslané späť do Číny.
Po odchode štvorročných dvojčiat Xiao Xiao a Lei Lei zostane Japonsko bez pánd veľkých prvýkrát od roku 1972, čo viedlo tisíce ľudí k tomu, aby si uchádzali p vstupenky na rozlúčku s obľúbenými medveďmi. Hoci sa presťahovanie do Číny plánovalo už nejaký čas, nadchádzajúca neprítomnosť pánd sa vnímala ako symbol zhoršenia vzťahov medzi Čínou a Japonskom v posledných mesiacoch.
Nová japonská premiérka Sanae Takaichi v novembri povedala, že hypotetický čínsky útok na Taiwan by mohol vyvolať japonskú vojenskú reakciu, čo by vyvolalo zase zúrivú reakciu Pekingu, ktorý si nárokuje zvrchovanosť nad demokraticky spravovaným ostrovom, píše agentúra Reuters.
Pandy boli v Tokiu od roku 1972. Vtedy to bolo ako gesto normalizácie diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami. V súčasnosti však politické napätie medzi oboma krajinami opäť stúpa. Tokio sa snažilo zabezpečiť si predĺženie ich pobytu alebo príchod nových pánd, ale rokovania zlyhali. Dvojičky však neodchádzajú len kvôli politike. Čína pandy v ich veku, keď dosahujú pohlavnú dospelosť, zvyčajne sťahuje domov a zapája ich do národného šľachtiteľského programu. Všetky pandy veľké vo svete patria Číne a iné zoologické záhrady ich majú len prenajaté. Často sa hovorí aj o „pandej“ diplomacii, keď prenájom pánd slúži Pekingu na to, aby vajadril spokojnosť či nespokojnosť s cudzými vládami.
Politické napätie však v nedeľu nebolo to, čo návštevníci ZOO riešili. Pre fanúšičku pánd Yuko Hasebe je to posledná rozlúčka po ôsmich rokoch týždenných návštev výbehu pre pandy v zoologickej záhrade Ueno.
„Pohľad na ne mi vždy priniesol úsmev na tvári a energiu. S tým sa spája toľko spomienok. Ale teraz, keď si uvedomujem, že dnes je posledný deň – že toto je naozaj koniec jednej kapitoly – ma to napĺňa veľkým smútkom,“ povedala Hasebe, ktorá mala niekoľko tašiek ozdobených pandími predmetmi.
A dokonca aj tí, ktorým sa nepodarilo získať lístky, sa vydali na cestu.
„Dnes som nevyhrala v lotérii pre pozorovanie pandy, takže pandy nemôžem vidieť na vlastné oči,“ povedala 49-ročná žena v domácnosti Akiko Kawakami. "Prišla som sem dnes, pretože som chcela dýchať rovnaký vzduch ako pandy,“ povedala.