Sýrska vláda predĺžila prímerie s Kurdmi, z väznice Aktan prepustili vyše sto mladistvých

Implementácia dohody sa už začala v provincii Rakka. Štátne médiá informovali o prepustení 126 osôb mladších ako 18 rokov z väznice Aktan v meste Šaddádí. Toto zariadenie, ktoré patrí k najväčším v regióne, prešlo pod kontrolu sýrskeho ministerstva vnútra po tom, čo sa z neho v piatok stiahli stovky kurdských strážcov.
„Presun z väznice bol prvým krokom implementácie zmienenej dohody, v rámci ktorej ministerstvo vnútra prevezme správu nad väznicou,“ informovala agentúra SANA s odvolaním sa na armádne zdroje.
Väznica Aktan doteraz slúžila ako záchytné centrum pre približne 1 500 bývalých bojovníkov IS rôznych národností. Sýrska televízia priniesla zábery na davy ľudí, ktorí vítali prepustených maloletých, zatiaľ čo úrady zverejnili zoznamy mien tých, ktorí zostávajú v zadržaní.Čítajte aj Z väznice v sýrskom Šaddádí utieklo asi 1500 členov Islamského štátu
„Sýrska vláda predĺžila v sobotu prímerie s kurskými silami na severe krajiny o ďalších 15 dní. Oznámila to s odôvodnením, že tak robí, aby podporila presun zadržaných džihádistov teroristickej skupiny Islamský štát (IS) zo Sýrie do Iraku,“ uviedla agentúra AFP.
Kurdské Sýrske demokratické sily (SDF) v uplynulých dňoch čelili výraznému vojenskému tlaku zo strany vládnych síl, ktoré postupne obnovujú kontrolu nad celým územím Sýrie. V dôsledku týchto bojov stratila SDF rozsiahle územia a jej jednotky sa stiahli do bašty kurdskej menšiny v provincii Hasaka a k pohraničnému mestu Kobané.
Zmenu v napätej situácii priniesla dohoda, ktorú minulú nedeľu uzavrel dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara s veliteľom SDF Mazlúmom Abdím. Táto dohoda nezahŕňa len aktuálne prímerie, ale aj systematické odovzdávanie strategických väzenských centier, ktoré boli doteraz pod kurdskou správou, do rúk centrály v Damasku.