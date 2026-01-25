ICE zastrelil ďalšieho Američana. Agentov kritizuje aj Joe Rogan. Využije Trump svoju armádu na ovplyvnenie volieb?

Prettiho zastrelili v sobotu v Minneapolise. Ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová vyhlásila, že mal poloautomatickú pištoľ, s ktorou sa priblížil k federálnym agentom, a keď sa ho usilovali odzbrojiť, kládol násilný odpor. Podľa nej to vyzeralo tak, že mal v úmysle zabiť členov bezpečnostných zložiek. Zástupca šéfa kancelárie Bieleho domu a krajne pravicový ideológ Stephen Miller dokonca nazval Prettiho domácim teroristom.
Videá z miesta streľby však pomerne jasne ukazujú, že takmer nič sa nestalo tak, ako to opisujú federálne úrady. Podľa jednej z očitých svedkýň Pretti natáčal konanie agentov, ktorí zvalili ženu na zem. Chcel jej pomôcť, ruky – v jednej držal telefón – zdvihol nad hlavu, no dostal zásah obranným sprejom. Agenti ho následne zhodili na zem a zastrelili.Čítajte viac Ako odvrátiť pozornosť od Epsteina: zatkne Trump Obamu?
„Nevidela som zbraň ani to, že by ju chcel vytiahnuť. Neviem, prečo ho zastrelili. Nevyzeralo to tak, že by kládol odpor. Bola som od nich asi 1,5 metra. Čítala som, čo o tom povedalo ministerstvo vnútornej bezpečnosti. Tak sa to nestalo. Nepriblížil sa k agentom so zbraňou, mal kameru,“ opísala žena situáciu pre miestne úrady.
Agenti podľa všetkého Prettimu ani neposkytli prvú pomoc a najprv k nemu nepustili lekára, ktorý bol nablízku. Miestne úrady už podali sťažnosť, že federálne sily nezabezpečili miesto činu, čo môže viesť k znehodnoteniu dôkazov.
Pretti mal pri sebe zbraň aj s náhradným zásobníkom, no podľa všetkého tým neporušil žiadne štátne ani federálne zákony. Minimálne na jednom zo zverejnených videí to vyzerá tak, že agenti na neho spustili paľbu až po tom, ako mu pištoľ odobrali. Upozornil na to Elliot Higgins, zakladateľ svetoznámej investigatívnej novinárskej platformy Bellingcat, ktorá analyzovala dostupné nahrávky.
„K tvrdeniam vlády USA a ICE je potrebné pristupovať rovnako, ako by ste pristupovali k tvrdeniam ruskej vlády po zostrelení lietadla alebo bombardovaní nemocnice. Toto je Amerika v roku 2026,“ napísal Higgins na sociálnej sieti Bluesky.
„Odporné lži, ktoré o našom synovi šíri vláda, sú odsúdeniahodné a nechutné. Alex evidentne nedržal zbraň, keď ho napadli Trumpovi vraždiaci a zbabelí gauneri z ICE,“ uviedli vo vyhlásení rodičia zastreleného 37-ročného Američana.
Operácia Metro Surge
Antimigrační agenti sú už od decembra nasadení v Minnesote v rámci operácie Metro Surge. Miestny demokratický guvernér Tim Walz a ďalší politici opakovane vyzvali na ich stiahnutie a odsúdili brutalitu ich postupov.
Operácia sa mala zamerať na somálsku komunitu, ktorá čelí obvineniam z podielu na podvodoch pri prideľovaní sociálnej pomoci počas covidovej pandémie. Podľa prokuratúry však za najväčšou kriminálnou schémou stála biela Američanka Aimee Bocková. Medzi približne tritisíc zatknutými sú aj občania USA či deti.
Všetko toto spustilo veľkú vlnu protestov proti agentom ICE a pohraničnej stráže. Tisíce Minnesotčanov protestujú v uliciach, hoci nočné teploty v štáte klesajú hlboko pod mínus 20 stupňov Celzia, a snažia sa zaznamenať prakticky každý krok federálnych jednotiek.
Takto aktivisti 7. januára zachytili aj zabitie Renée Goodovej, na ktorú agent ICE vystrelil trikrát. Podľa oficiálnej verzie ho chcela autom zraziť, no viacerí experti tvrdia, že v žiadnom prípade nebol v skutočnom ohrození.
„To, čo sa stalo v prípade Renée Goodovej, bola podľa môjho názoru vražda. Môj otec aj brat boli policajti a množstvo vecí, ktoré títo muži pred streľbou urobili, nemalo nič spoločné so štandardnými policajnými postupmi. Agent by nemal len tak pristúpiť k oknu auta a ťahať za dvere. Goodová dostávala protichodné rozkazy – zostaňte, zmiznite, pohnite sa. V konečnom dôsledku však strčiť zbraň do okna a streliť niekomu do tváre je z môjho pohľadu vražda,“ povedal pre Pravdu Tom Nichols, emeritný profesor národnobezpečnostných štúdií a stratégie na US Naval War College, ktorý píše komentáre o americkej domácej a zahraničnej politike pre magazín The Atlantic.Čítajte viac Grónsko? Trumpovi skôr či neskôr dôjdu miesta, ktoré sa dajú bombardovať, vraví profesor stratégie
Voličom sa ICE nepáči
Washington sa usiluje zvaliť vinu za minnesotský chaos na miestne úrady s tvrdením, že s federálnymi jednotkami nespolupracujú. Kým však ešte nedávno bola téma migrácie silným politickým tromfom republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa, vyzerá to tak, že verejnosť sa od neho odkláňa.
„Prieskum CBS News/YouGov ukazuje, že podiel Američanov, ktorí tvrdia, že prístup ICE je príliš tvrdý, sa zvýšil z 53 percent v októbri na 56 v novembri a v prieskume zverejnenom minulý týždeň až na 61 percent. Rovnakých 61 percent potvrdil aj prieskum New York Times/Siena College z tohto týždňa. Až 70 percent nezávislých voličov a dokonca 20 percent republikánov si myslí, že ICE zašiel priďaleko,“ pripomenula televízia CNN.
Pre Trumpa je možno ešte nepríjemnejšie, že situáciu v Minnesote kritizuje aj Joe Rogan. Jeden z najsledovanejších podcasterov sveta, ku ktorému vzhliada najmä množstvo mladších mužských voličov, republikána v roku 2024 podporil v súboji o Biely dom s demokratkou Kamalou Harrisovou. Rogan však teraz tvrdí, že ICE sa správa ako gestapo. Nasadenie v Minnesote vníma aspoň čiastočne ako taktiku na odvrátenie pozornosti od zverejnenia dokumentov týkajúcich sa sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina.
Zároveň najmä na ľavicovej strane politického spektra pribúdajú varovania, že antimigrační agenti by v budúcnosti mohli fungovať takmer ako Trumpova osobná armáda – napríklad na zastrašovanie ľudí počas volieb, ktoré v novembri tohto roka rozhodnú o zložení Snemovne reprezentantov a tretiny Senátu. Momentálne obe komory Kongresu ovládajú republikáni. Ak by uspeli demokrati, Trumpovi by výrazne skomplikovali pôsobenie v Bielom dome.
„Podľa mňa chce Trump využiť ICE ako svoju súkromnú jednotku grázlov. Zároveň si však myslím, že Amerika sa obracia proti týmto agentom. Trump sa môže pokúsiť použiť ICE na zastrašovanie najmä menšinových voličov, no prezident na to jednoducho nemá dosť ľudí. Amerika je veľká krajina. Navyše to, čo ICE robí dnes, celú organizáciu oslabuje. Mnohí ľudia už príslušníkov tejto organizácie vnímajú len ako nebezpečných kriminálnikov, o ktorých vláda klame, a nie je možné ich efektívne nasadiť do miest. Na autoritárske prevzatie moci potrebujete aspoň základnú úroveň popularity, sympatií a podpory verejnosti. A myslím si, že Trump o to všetko prichádza,“ uzavrel Nichols, ktorý kedysi pôsobil v Republikánskej strane, no na protest proti súčasnému prezidentovi z nej odišiel.