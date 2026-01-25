Pravda Správy Svet Kubánski vojaci sa intenzívne cvičia. Chcú odradiť USA od prípadnej agresie

Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel obhajoval v sobotu vojenské cvičenia krajiny, pričom ich označil za odstrašujúci prostriedok proti potenciálnej agresii zo strany USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

25.01.2026 15:32
Americký prezident Donald Trump v januári vyhlásil, že Kuba „je na pokraji pádu“ a že Havana by mala „uzavrieť dohodu“, pretože inak za to zaplatí podobne ako Venezuela. Americké sily zadržali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú 3. januára pri útoku, ktorý si vyžiadal desiatky obetí. Venezuela bola kľúčovým spojencom Kuby a jej dôležitým dodávateľom ropy.

Díaz-Canel dohliadal v sobotu na vojenské manévre spolu s ministrom ozbrojených síl a ďalšími vysokopostavenými vojenskými predstaviteľmi. „Najlepší spôsob, ako zabrániť agresii, je donútiť imperializmus zvážiť cenu útoku na našu krajinu,“ povedal Díaz-Canel v prejave, ktorý odvysielala kubánska televízia. „Vo veľkej miere to súvisí s našou prípravou na tento typ vojenskej operácie… Pri aktuálnom dianí to má veľký význam,“ zdôraznil.

Kubánska rada národnej obrany pod vedením hlavy štátu sa nedávno zišla „s cieľom zvýšiť a zlepšiť úroveň pripravenosti a súdržnosti“ vedenia krajiny, uvádza sa v oficiálnom vyhlásení vlády. Rada sa stretla, aby „analyzovala a schválila plány a opatrenia na prechod do vojnového stavu“, dodalo vyhlásenie bez ďalších podrobností.

