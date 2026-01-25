Kubánski vojaci sa intenzívne cvičia. Chcú odradiť USA od prípadnej agresie

Americký prezident Donald Trump v januári vyhlásil, že Kuba „je na pokraji pádu“ a že Havana by mala „uzavrieť dohodu“, pretože inak za to zaplatí podobne ako Venezuela. Americké sily zadržali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú 3. januára pri útoku, ktorý si vyžiadal desiatky obetí. Venezuela bola kľúčovým spojencom Kuby a jej dôležitým dodávateľom ropy.
Díaz-Canel dohliadal v sobotu na vojenské manévre spolu s ministrom ozbrojených síl a ďalšími vysokopostavenými vojenskými predstaviteľmi. „Najlepší spôsob, ako zabrániť agresii, je donútiť imperializmus zvážiť cenu útoku na našu krajinu,“ povedal Díaz-Canel v prejave, ktorý odvysielala kubánska televízia. „Vo veľkej miere to súvisí s našou prípravou na tento typ vojenskej operácie… Pri aktuálnom dianí to má veľký význam,“ zdôraznil.Čítajte viac Trump chce do konca roka zvrhnúť režim na Kube. USA zvažujú námornú blokádu dodávok ropy
Kubánska rada národnej obrany pod vedením hlavy štátu sa nedávno zišla „s cieľom zvýšiť a zlepšiť úroveň pripravenosti a súdržnosti“ vedenia krajiny, uvádza sa v oficiálnom vyhlásení vlády. Rada sa stretla, aby „analyzovala a schválila plány a opatrenia na prechod do vojnového stavu“, dodalo vyhlásenie bez ďalších podrobností.