Dokument o bezpečnostných zárukách USA pre Ukrajinu je pripravený na podpis, uviedol Zelenskyj

„Pre nás sú bezpečnostnými zárukami v prvom rade záruky bezpečnosti od Spojených štátov. Tento dokument je na 100 percent pripravený a my čakáme na to, kým naši partneri potvrdia dátum a miesto, kedy ho podpíšeme,“ povedal Zelenskyj.
„Dokument bude potom poslaný na ratifikáciu Kongresu USA a ukrajinskému parlamentu,“ priblížil na tlačovej konferencii počas návštevy v litovskom hlavnom meste Vilnius.
Zelenskyj ešte vo štvrtok uviedol, že sa na stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Davose dohodli na podobe povojnových bezpečnostných záruk USA pre Ukrajinu, bližšie podrobnosti však neuviedol. Oznámil vtedy tiež, že dokumenty zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine sú takmer hotové, ale zatiaľ neboli vyriešené územné otázky.Čítajte viac Cynický Putin a naivní Američania. Bola chvíľa, keď vyzerali takmer ako priatelia, komentoval mierové rokovania Rusov a Ukrajincov americký predstaviteľ