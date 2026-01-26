Lukašenkov pes má viac práv ako jeho ľudia, tvrdí Zelenskyj. Prečo mu záleží na páde režimu v Bielorusku?

Najnovšie výroky Zelenského zazneli počas jeho návštevy Litvy, kde predniesol prejav. Plný text zverejnila webová stránka ukrajinského prezidenta. Povedal, že Bielorusko sa musí správať ako ruská gubernia. Tvrdí, že Minsk je čoraz viac závislý na Moskve. Pripomeňme, že poslušnosť Lukašenka voči šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi vyplýva hlavne z lacného nákupu ruskej ropy a zemného plynu.
Zelenskyj dal najavo, že otvorením severného frontu pred štyrmi rokmi sa nepriama úloha Bieloruska v invázii neskončila. Povedal, že aj na tamojšom území pôsobia ruskí operátori dronov, ktoré spôsobujú skazu na Ukrajine. A nielen to: „Bieloruský priemysel pracuje pre vojnové potreby Ruska. Obchodné väzby pomáhajú Putinovi nakupovať výrobky, ktoré potrebuje, aby náš všetkých v Európe ohrozoval."Čítajte viac Cynický Putin a naivní Američania. Bola chvíľa, keď vyzerali takmer ako priatelia, komentoval mierové rokovania Rusov a Ukrajincov americký predstaviteľ
Z akých zistení môžu v Kyjeve vychádzať, keď sa veľmi hnevajú na Minsk? „Bielorusko dodáva Rusku muníciu, bezpilotné letecké systémy, opravuje jeho vojenskú techniku," povedal nedávno zástupca šéfa ukrajinskej rozviedky Oleh Luhovskij. V rozhovore pre agentúre Ukrinform konkretizoval, že do objednávok pre ruské ministerstvo obrany je zapojených až 80 percent bieloruských fabrík. Luhovskij doplnil, že Bielorusi poskytujú technický servis ruským obrneným vozidlám i delostrelectvu. Podobne to platí podľa neho v oblasti letectva.
Akákoľvek objednávka zo zahraničia má pre Lukašenkov režim veľký význam. Štátom riadená ekonomika nedokáže primerane konkurovať na cudzích trhoch, preto je objem vývozu nízky. Kým Slovensko ročne predá do zahraničia tovary v hodnote viac ako 100 miliárd eur, naopak, export Bieloruska dosahuje v prepočte približne len okolo 40 miliárd eur. A to napriek tomu, že má takmer dvojnásobne väčší počet obyvateľov, čiže oveľa viac pracovnej sily.
Dá sa povedať, že ekonomického pohľadu Lukašenkovi môže vyhovovať Putinova vojna proti Ukrajine. „Niektoré bieloruské továrne, ktoré boli na pokraji bankrotu, môžu vyrábať na základe objednávok z Ruska," podotkla dávnejšie stanica Deutsche Welle (DW). Na druhej strane Lukašenko platí daň za tento biznis v podobe sankcií, ktoré na dotknuté bieloruské továrne priebežne uvaľuje EÚ.
DW napríklad poukázala na zistenie, že na výrobe zameriavačov do ruských tankov, obrnených transportérov a granátometov sa podieľa bezmála 40 bieloruských podnikov. Pochopiteľne, že viac zákaziek sa prejavuje na raste miezd v zbrojárskom priemysle. Priemerná mesačná mzda v Bielorusku dosahuje v prepočte zhruba 820 eur, ale v zbrojovkách a iných spoločnostiach napojených na potreby ozbrojených síl zamestnanci zarábajú výrazne viac. Podľa DW sa tam môže pohybovať priemerný mesačný príjem v prepočte v rozpätí od 1300 eur až do 2700 eur.
V Bielorusku sa nachádza približne 50 fabrík v oblasti obranného priemyslu. Odhaduje sa, že potrebám ruskej armády tam slúži takmer 300 firiem, čo znamená, že veľa výrobcov dodáva do Ruska aj veci z civilnej produkcie využiteľné pre vojakov.
V prejave vo Vilniuse dal Zelenskyj jasne najavo, že všetko mohlo byť inak, keby podľa jeho názoru EÚ postupovala dôraznejšie proti Lukašenkovmu režimu. Narážal na vývoj po bieloruských prezidentských voľbách v druhej polovici roku 2020. Úrady zjavne sfalšovali ich výsledky v prospech tyrana, ktorý nepretržite vláde už od roku 1994. Po voľbách vypukli v krajine nezvyčajne silné demonštrácie. „Lukašenkov biely špic, bohužiaľ, má doteraz viac práv ako obyvatelia Bieloruska. V roku 2020 existovala šanca zmeniť to. Som si istý, že bude ďalšia príležitosť," vyhlásil Zelenskyj.
Ukrajinský prezident dodal, že slobodné štáty Európy nepodržali protestujúcim chrbát: „Podpora Bielorusov bola jednoducho nedostatočná." Zelenskyj sa síce nezmieni priamo o EÚ, ale je evidentné, že dal najavo sklamanie z jej vtedajšieho prístupu k dramatickému dianiu v Bielorusku. Nie je však jasné, čo mal Západ podniknúť, aby sa Bielorusi zbavili Lukašenkovho vládnutia.
Členské štáty únie reagovali uvalením sankcií na jeho režim a trest mu ešte viac sprísnili, keď umožnil Rusom zaútočiť proti Ukrajine aj z bieloruského teritória. Ďalšia vec je tá, že Putin bol pripravený pomôcť Lukašenkovi akýmkoľvek spôsobom, aby zostal pri moci po vypuknutí veľkých demonštrácií, ktoré policajní ťažkoodenci brutálne potláčali.
Čo sa týka ironickej poznámky Zelenského o bielom psovi Lukašenka, je to nemecký špic. Ukazuje sa s ním často na verejnosti už päť-šesť rokov. Umka, ako ho pomenoval, je jeho miláčik. Lukašenka sprevádza takmer všade: do volebnej miestnosti, na pole, kde sa oboznámi s priebehom žatvy, aj medzi vojakov, keď kontroluje bojaschopnosť armády. Bielorusi s humorom označujú Umku za najvplyvnejšieho psa v celej krajine.Čítajte viac Ukrajinci mrznú v bytoch bez elektriny, vody a kúrenia
Dodajme, prečo Zelenskyj teraz navštívil Litvu. Zúčastnil sa na podujatí venovanom výročiu januárového povstania v roku 1863 v poľskom kráľovstve, ktoré sa nachádzalo v únii s cárskym Ruskom. Vzbura zasiahla aj časť územia súčasnej Litvy a Bieloruska. Začala sa tým, keď mladí Poliaci odmetali slúžiť v ruskej armáde. Rusom sa podarilo úplne potlačiť povstanie v roku 1864.Čítajte viac Spia v kabátoch, sneh rozpúšťajú na vodu. Rusko mení zimu v Kyjeve na boj o prežitie