VIDEO: Snehové peklo odrezalo milióny Američanov od elektriny, doprava skolabovala

Spojené štáty sa ocitli v zovretí snehovej búrky, ktorá so sebou priniesla extrémne mrazy, silné sneženie a kolaps infraštruktúry. V nedeľu večer zostalo bez elektrickej energie viac ako milión odberateľov, pričom najkritickejšia situácia je v štátoch Mississippi, Texas a Louisiana. V Tennessee je v tme viac ako 300-tisíc domácností.

25.01.2026 22:02
Spojené štáty zasypal sneh
Video
Spojené štáty zápolia so snehom. Zábery z Oklahomy, Philadelphie a Washingtonu (25. 1. 2026) / Zdroj: Reuters

Extrémne počasie si už vyžiadalo aj obete na životoch. Starosta New Yorku Zohran Mamdani potvrdil úmrtie piatich ľudí, ktorí sa v čase mrazov nachádzali vonku. V štáte New York, konkrétne v meste Copenhagen, namerali rekordných –45 stupňov Celzia. „Budeme situáciu naďalej sledovať a zostaneme v kontakte so všetkými štátmi, ktoré má búrka postihnúť. Dávajte na seba pozor a zostaňte v teple,“ napísal prezident Donald Trump na sociálnej sieti po tom, čo schválil federálny stav núdze pre dvanásť štátov.

Školy zostanú zatvorené, doprava skolabovala Dopad na leteckú dopravu je devastačný. Celkovo bolo v krajine zrušených už viac ako 15 000 letov, čo predstavuje najhoršiu situáciu v americkom letectve od marca 2020. Letisko Ronalda Reagana vo Washingtone muselo úplne zastaviť prevádzku.

V New Yorku budú v pondelok zatvorené všetky školy a v piatich mestských obvodoch otvorili špeciálne centrá, kde sa obyvatelia môžu zohriať. Meteorológovia z Národnej meteorologickej služby (NWS) varujú, že v mestách ako New York, Filadelfia či Washington môže napadnúť 30 až 60 centimetrov snehu.

Výzvy na opatrnosť Ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noem na tlačovej konferencii zdôraznila vážnosť situácie: „Bude naozaj, naozaj veľká zima. Preto všetkým odporúčame, aby si urobili zásoby paliva aj potravín. Spoločne to zvládneme.“ Úrady na juhovýchode krajiny a na pobreží Atlantiku navyše varujú pred „katastrofálnym hromadením ľadu“, ktoré môže trvalo poškodiť elektrické vedenia a infraštruktúru.

Američania vykupovali obchody, pripravovali sa na silné sneženie
Video
24.1.2026 / Zdroj: Reuters

Búrka, ktorá sa tiahne v dĺžke približne 3 200 kilometrov, ovplyvňuje životy viac ako 200 miliónov Američanov. Meteorologička Allison Santorelli potvrdila, že búrka je výnimočná najmä rozsahom územia, ktoré pokrýva.

