VIDEO: Snehové peklo odrezalo milióny Američanov od elektriny, doprava skolabovala

Extrémne počasie si už vyžiadalo aj obete na životoch. Starosta New Yorku Zohran Mamdani potvrdil úmrtie piatich ľudí, ktorí sa v čase mrazov nachádzali vonku. V štáte New York, konkrétne v meste Copenhagen, namerali rekordných –45 stupňov Celzia. „Budeme situáciu naďalej sledovať a zostaneme v kontakte so všetkými štátmi, ktoré má búrka postihnúť. Dávajte na seba pozor a zostaňte v teple,“ napísal prezident Donald Trump na sociálnej sieti po tom, čo schválil federálny stav núdze pre dvanásť štátov.
Školy zostanú zatvorené, doprava skolabovala Dopad na leteckú dopravu je devastačný. Celkovo bolo v krajine zrušených už viac ako 15 000 letov, čo predstavuje najhoršiu situáciu v americkom letectve od marca 2020. Letisko Ronalda Reagana vo Washingtone muselo úplne zastaviť prevádzku.Čítajte viac Meteorológovia varujú: snehu bude dosť, po krátkom oteplení sa mrazy opäť vrátia
V New Yorku budú v pondelok zatvorené všetky školy a v piatich mestských obvodoch otvorili špeciálne centrá, kde sa obyvatelia môžu zohriať. Meteorológovia z Národnej meteorologickej služby (NWS) varujú, že v mestách ako New York, Filadelfia či Washington môže napadnúť 30 až 60 centimetrov snehu.
Výzvy na opatrnosť Ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noem na tlačovej konferencii zdôraznila vážnosť situácie: „Bude naozaj, naozaj veľká zima. Preto všetkým odporúčame, aby si urobili zásoby paliva aj potravín. Spoločne to zvládneme.“ Úrady na juhovýchode krajiny a na pobreží Atlantiku navyše varujú pred „katastrofálnym hromadením ľadu“, ktoré môže trvalo poškodiť elektrické vedenia a infraštruktúru.
Búrka, ktorá sa tiahne v dĺžke približne 3 200 kilometrov, ovplyvňuje životy viac ako 200 miliónov Američanov. Meteorologička Allison Santorelli potvrdila, že búrka je výnimočná najmä rozsahom územia, ktoré pokrýva.