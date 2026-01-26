Pravda Správy Svet ONLINE: Bezpečnostné záruky a vstup Kyjeva do EÚ. Dokumenty sú pripravené na podpis. Nevyriešená ostáva otázka Donbasu

ONLINE: Bezpečnostné záruky a vstup Kyjeva do EÚ. Dokumenty sú pripravené na podpis. Nevyriešená ostáva otázka Donbasu

Dokument o bezpečnostných zárukách Spojených štátov pre Ukrajinu je kompletne pripravený, čaká sa len na americké potvrdenie miesta a dátumu podpisu, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podľa agentúry Reuters.

26.01.2026 06:00
Zelenskyj Foto: ,
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas návštevy Litvy.
debata (1)

Najdôležitejšie udalosti

  • Vojna na Ukrajine trvá už 1 433 dní
Po rokovaniach o mieri prišli výčitky: Zelenskyj v Davose nešetril nikoho
Video
Dokumenty na ukončenie vojny na Ukrajine sú takmer hotové a Rusko musí byť pripravené túto vojnu ukončiť, povedal v prejave na Svetovom ekonomickom fóre v Davose ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. / Zdroj: ta3
Ľudia sa skrývajú v stanici metra, ktorá slúži...
Ľudia sa zahrievajú a nabíjajú si batérie v...
+9Ľudia stoja pri vchode do stanu postaveného v...
ukrajina Čítajte viac 1 432. deň: Ruský Belgorod čelil doteraz najsilnejšej paľbe raketami HIMARS. Z Kyjeva utekajú státisíce ľudí

6:00 Dokument o bezpečnostných zárukách Spojených štátov pre Ukrajinu je kompletne pripravený, čaká sa len na americké potvrdenie miesta a dátumu podpisu, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podľa agentúry Reuters.

„Pre nás sú bezpečnostné záruky v prvom rade zárukami bezpečnosti zo strany Spojených štátov. Dokument je stopercentne pripravený a čakáme, kým naši partneri potvrdia dátum a miesto, kedy ho podpíšeme,“ povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii počas návštevy litovského hlavného mesta Vilniusu. „Dokument bude potom zaslaný na ratifikáciu americkému Kongresu a ukrajinskému parlamentu,“ dodal.

Ukrajina, ktorá sa takmer štyri roky bráni s pomocou Západu ruskej invázii, žiada v rámci mierových rozhovorov od západných partnerov bezpečnostné záruky, ktoré by Rusko odradili pred ďalším útokom v budúcnosti.

Kyjev argumentuje, že Rusko v minulosti opakovane porušilo svoje zmluvné záväzky: najprv v roku 2014, keď po zvrhnutí proruského prezidenta Viktora Janukovyča v Kyjeve anektovalo ukrajinský polostrov Krym a podporilo ozbrojené povstanie proruských separatistov v Donbase na východe krajiny proti novej prozápadnej vláde v Kyjeve. Potom vo februári 2022, keď ruský prezident Vladimir Putin dal ruským vojskám rozkaz na vpád do susednej krajiny, čím rozpútal najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny.

Zelenskyj sa spolu s prezidentmi Poľska a Litvy Karolom Nawrockým a Gitanasom Nausédom zúčastnil vo Vilniuse na oslave výročia vypuknutia povstania proti cárskemu Rusku v roku 1863.

Vo Vilniuse uviedol, že sa zmenšil počet „problematických bodov“ zásluhou prvých trojstranných rokovaní medzi zástupcami Ukrajiny, Ruska a USA, ktoré sa v piatok a v sobotu konali v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. „Problematických otázok bolo veľmi veľa, ale ubudlo ich,“ povedal na spoločnej tlačovej konferencii troch prezidentov podľa portálu BBC News.

Súčasne upozornil, že Rusko sa naďalej usiluje o ovládnutie celej východnej Ukrajiny, vrátane častí Donbasu, ktoré ruské vojská ani za štyri roky nedobyli, ale s tým Kyjev nesúhlasí. "Toto sú dva zásadne odlišné postoje – ukrajinský a ruský. Američania sa snažia nájsť kompromis,“ povedal Zelenskyj podľa Reuters a dodal, že všetky strany musia byť pripravené ku kompromisu, vrátane Američanov.

Predtým vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff informoval, že dokument o bezpečnostných zárukách je prakticky hotový, ale zostáva dohodnúť jednu dôležitú otázku. Súdiac podľa Zelenského vyjadrení ide práve o územnú otázku, poznamenala BBC.

Ukrajinský prezident za druhú časť záruk označil jasnú perspektívu vstupu Ukrajiny do Európskej únie, krajina podľa neho bude pripravená na členstvo v EÚ k roku 2027. „Chceme konkrétny dátum v dohode o ukončení vojny, aby potom všetky strany plnili tieto dohody, vrátane agresora, ktorý sa podpíše pod 20-bodovým plánom, ak takýto moment nastane,“ vyhlásil Zelenskyj podľa BBC.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"