ONLINE: Bezpečnostné záruky a vstup Kyjeva do EÚ. Dokumenty sú pripravené na podpis. Nevyriešená ostáva otázka Donbasu

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 433 dní
6:00 Dokument o bezpečnostných zárukách Spojených štátov pre Ukrajinu je kompletne pripravený, čaká sa len na americké potvrdenie miesta a dátumu podpisu, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podľa agentúry Reuters.
„Pre nás sú bezpečnostné záruky v prvom rade zárukami bezpečnosti zo strany Spojených štátov. Dokument je stopercentne pripravený a čakáme, kým naši partneri potvrdia dátum a miesto, kedy ho podpíšeme,“ povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii počas návštevy litovského hlavného mesta Vilniusu. „Dokument bude potom zaslaný na ratifikáciu americkému Kongresu a ukrajinskému parlamentu,“ dodal.
Ukrajina, ktorá sa takmer štyri roky bráni s pomocou Západu ruskej invázii, žiada v rámci mierových rozhovorov od západných partnerov bezpečnostné záruky, ktoré by Rusko odradili pred ďalším útokom v budúcnosti.
Kyjev argumentuje, že Rusko v minulosti opakovane porušilo svoje zmluvné záväzky: najprv v roku 2014, keď po zvrhnutí proruského prezidenta Viktora Janukovyča v Kyjeve anektovalo ukrajinský polostrov Krym a podporilo ozbrojené povstanie proruských separatistov v Donbase na východe krajiny proti novej prozápadnej vláde v Kyjeve. Potom vo februári 2022, keď ruský prezident Vladimir Putin dal ruským vojskám rozkaz na vpád do susednej krajiny, čím rozpútal najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny.
Zelenskyj sa spolu s prezidentmi Poľska a Litvy Karolom Nawrockým a Gitanasom Nausédom zúčastnil vo Vilniuse na oslave výročia vypuknutia povstania proti cárskemu Rusku v roku 1863.
Vo Vilniuse uviedol, že sa zmenšil počet „problematických bodov“ zásluhou prvých trojstranných rokovaní medzi zástupcami Ukrajiny, Ruska a USA, ktoré sa v piatok a v sobotu konali v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. „Problematických otázok bolo veľmi veľa, ale ubudlo ich,“ povedal na spoločnej tlačovej konferencii troch prezidentov podľa portálu BBC News.
Súčasne upozornil, že Rusko sa naďalej usiluje o ovládnutie celej východnej Ukrajiny, vrátane častí Donbasu, ktoré ruské vojská ani za štyri roky nedobyli, ale s tým Kyjev nesúhlasí. "Toto sú dva zásadne odlišné postoje – ukrajinský a ruský. Američania sa snažia nájsť kompromis,“ povedal Zelenskyj podľa Reuters a dodal, že všetky strany musia byť pripravené ku kompromisu, vrátane Američanov.
Predtým vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff informoval, že dokument o bezpečnostných zárukách je prakticky hotový, ale zostáva dohodnúť jednu dôležitú otázku. Súdiac podľa Zelenského vyjadrení ide práve o územnú otázku, poznamenala BBC.
Ukrajinský prezident za druhú časť záruk označil jasnú perspektívu vstupu Ukrajiny do Európskej únie, krajina podľa neho bude pripravená na členstvo v EÚ k roku 2027. „Chceme konkrétny dátum v dohode o ukončení vojny, aby potom všetky strany plnili tieto dohody, vrátane agresora, ktorý sa podpíše pod 20-bodovým plánom, ak takýto moment nastane,“ vyhlásil Zelenskyj podľa BBC.