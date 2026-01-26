Okamura: Rozvinutie ukrajinskej vlajky na Karlovom moste je zbytočnou provokáciou

„Z môjho pohľadu je to zbytočná provokácia Ukrajincov voči našim občanom, ktorí nesúhlasia s masovou migráciou Ukrajincov do ČR. Táto akcia na jednom z najpamätnejších miest českej histórie rozhodne neprospieva k dobrým česko-ukrajinským vzťahom. Rešpekt k hostiteľskej krajine a jej symbolom by mal byť samozrejmosťou. Tu nie sme na Ukrajine, ale v Česku,“ napísal Okamura, ktorý dlhodobo kritizuje pomoc štátu Ukrajincom, ktorí žijú v Česku. Vo svojej krajine Ukrajinci čelia štyri roky ruskej agresii.
Na zhromaždení na Karlovom moste sa zúčastnila viac ako stovka ľudí, ktorí prišli osláviť Deň jednoty Ukrajiny. Najskôr si vypočuli ukrajinskú a českú hymnu, držali minútu ticha za padlých vo vojne, potom niesli niekoľkometrovú ukrajinskú vlajku cez most, spievali či skandovali heslá o slobodnej Ukrajine, proti vojne a proti Rusku.
Ukrajinský veľvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč vo svojom prejave poďakoval Čechom za solidaritu a vyzdvihol zbierky, ktoré v posledných dňoch vybrali milióny na generátory pre napadnutú krajinu, ktorá čelí masívnym útokom na energetickú infraštruktúru. Zo strany českého národa cíti veľkú podporu a je za ňu vďačný, povedal veľvyslanec.Čítajte viac Pavel: Stanovisko armády k L-159 som si nevymyslel, je tu už dlhšie
Okamura sa pozastavil nad tým, že na Karlovom moste Ukrajinci rozvinuli vlajku svojej rodnej krajiny. „Viete si predstaviť, že by v minulosti českí emigranti zavesili 28. októbra tridsaťmetrové vlajky z Eifelovky, Big Benu a podobne?“ poznamenal. Pripomenul, že vláda ANO, SPD a Motoristov pripravuje nový zákon na sprísnenie podmienok na pobyt cudzincov v ČR vrátane Ukrajincov.
Súčasná vládna koalícia ANO, SPD a Motoristov je k pomoci Ukrajine rezervovanejšia ako predchádzajúci kabinet Petra Fialu (ODS). Okamura vzbudil kritiku opozície, časti českej verejnosti i ukrajinských diplomatov svojím novoročným prejavom, v ktorom ostro kritizoval poskytovanie zbraní Ukrajine či vedenie ukrajinského štátu. Verejne sa na sociálnych sieťach proti jeho slovám ohradil aj Zvaryč.
Ukrajina oslavuje Deň zjednotenia 22. januára. V tento deň v roku 1919 bol na Sofijskom námestí v Kyjeve vyhlásený takzvaný Akt zjednotenia Ukrajinskej ľudovej republiky (UNR) a Západo-Ukrajinskej ľudovej republiky (ZUNR). Vznikla tak jedna nezávislá Ukrajinská ľudová republika. Tento deň symbolizuje jednotu ukrajinských krajín a národa.