Dosť bolo rozkazov z Washingtonu, dočasná venezuelská prezidentka odmieta poslúchať Američanov

Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová v nedeľu vyzvala Spojené štáty, aby sa po zadržaní jej predchodcu Nicolása Madura nemiešali do politiky jej krajiny.

26.01.2026 06:26
Z vrtuľníka do obrneného vozidla. Madura eskortovalo na súd ozbrojené komando
Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová boli v pondelok 5. januára 2025 eskortovaní na federálny súd v newyorskom Manhattane. / Zdroj: Reuters

„Dosť bolo rozkazov z Washingtonu venezuelským politikom. Naše vnútorné rozdiely a konflikty nech vyriešia venezuelskí politici. Dosť bolo zahraničných mocností,“ povedala Rodríguezová v prejave k robotníkom v ropnom priemysle v štáte Anzoategui.

„Túto republiku vyšlo draho, že sa musela vyrovnať s dôsledkami fašizmu a extrémizmu,“ dodala.

Rodríguezová zložila prísahu ako dočasná prezidentka 5. januára po tom, čo špeciálne americké komando zajalo prezidenta Nicolása Madura a dopravilo ho do New Yorku, kde bude súdený okrem iného za narkoterorizmus. Americký prezident Donald Trump následne oznámil, že Washington má v úmysle riadiť Venezuelu až do odvolania.

Chmelár v ta3 o Babišovi, Ficovi, Trumpovi i Venezuele
Politický analytik Eduard Chmelár o aktuálnych domácich a zahraničných udalostiach (relácia Téma na ta3, 8. januára 2026)

Pod americkým tlakom odvtedy podpísala Rodríguezová so Spojenými štátmi dohodu o predaji ropy, iniciovala legislatívne reformy vrátane nového zákona o uhľovodíkoch a avizovala rokovania s opozíciou. Začalo sa tiež prepúšťanie politických väzňov.

Minulý týždeň Biely dom oznámil, že mieni pozvať Rodríguezovú na návštevu do Spojených štátov. Jej termín však zatiaľ nekonkretizoval.

