Trump zodpovednosť za Minneapolis pripísal chaosu od demokratov. Clinton vyzval Američanov, aby sa ozvali

„Dvaja americkí občania tragicky stratili svoje životy následkom tohto demokratmi spôsobeného chaosu,“ uviedol Trump. V meste na začiatku januára zastrelil agent Úradu pre imigráciu a clá (ICE) Renée Goodovú, cez uplynulý víkend federálni agenti zastrelili Alexa Prettiho. Reuters k Trumpovmu vyjadreniu poznamenala, že prezident neprejavil žiadne známky ústupku.
Naopak v nedeľňajšom rozhovore s WSJ Trump povedal, že jeho vláda všetko preskúmava a že možné je aj stiahnutie agentov. „V určitom momente odídeme. Odvádzame, odvádzajú fenomenálnu prácu,“ povedal prezident. Časový rámec odchodu federálnych agentov však neuviedol.
Trumpova vláda už skôr k Prettiho zastreleniu uviedla, že agenti strieľali v sebaobrane po napadnutí. Videozáznamy však ukazujú, že po mužovi strieľali, keď ho už na zemi držala skupina agentov.
Trumpova vláda poslala do Minneapolisu federálnych imigračných agentov s úmyslom navýšiť deportácie migrantov. Konanie agentov vyvolalo rozsiahle protesty, keď ľudia kritizujú často brutálny postup federálnych úradov. Demonštrácie sa konajú aj v ďalších amerických mestách.
Clinton vyzval Američanov, aby sa po udalostiach v Minneapolise ozvali
Bývalý americký demokratický prezident Bill Clinton v súvislosti so zabitím dvoch ľudí agentmi Imigračného a colného úradu (ICE) v Minneapolise vyzval verejnosť, aby sa postavila proti deportačnej politike administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Udalosti v metropole štátu Minnesota označil za neprijateľné, informovali svetové agentúry.
„V živote je len niekoľko okamihov, keď rozhodnutia a činy, ktoré urobíme, budú formovať naše dejiny v nasledujúcich rokoch. Toto je jeden z nich. Ak sa po 250 rokoch vzdáme našich slobôd, možno ich už nikdy nezískame späť. Je na nás všetkých, ktorí veríme v prísľub demokracie Amerike, aby sme sa ozvali a ukázali, že naša krajina stále patrí nám, ľuďom,“ uviedol vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach Clinton, ktorý pôsobil v Bielom dome dve funkčné obdobia v rokoch 1993 – 2000.
Clinton ďalej uviedol, že nikdy by si nepomyslel, že v USA sa niekedy stanu „hrozné scény“, ku ktorým došlo v Minneapolise a na iných miestach.
„Ľudí vrátane detí odviedli z ich domovov, pracovísk a ulíc maskovaní federálni agenti. Pokojní demonštranti a občania, ktorí si uplatňovali svoje ústavné právo sledovať a dokumentovať prácu bezpečnostných zložiek, boli zatknutí, zbití, použili voči nim slzný plyn, a čo je najhoršie – Renée Goodová a Alex Pretti boli zastrelení,“ napísal Clinton.
Toto všetko je podľa neho neprijateľné a nemalo sa to stať. „Ľudia, ktorí sú pri moci, nám klamali, hovorili nám, aby sme neverili tomu, čo sme videli na vlastné oči, a presadzovali čoraz agresívnejšie a antagonistické taktiky vrátane marenia vyšetrovania miestnymi úradmi,“ konštatoval Clinton.
Udalosti v Minneapolise kritizoval v nedeľu aj ďalší americký exprezident Barack Obama, ktorý ich označil za „budíček pre každého Američana“.