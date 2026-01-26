Pravda Správy Svet Trump zodpovednosť za Minneapolis pripísal chaosu od demokratov. Clinton vyzval Američanov, aby sa ozvali

Zastrelenie dvoch ľudí federálnymi agentmi v americkom Minneapolise je podľa republikánskeho prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa dôsledkom demokratmi vyvolaného chaosu. V noci na dnes to napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social. Denník The Wall Street Journal (WSJ) medzitým zverejnil rozhovor s Trumpom, v ktorom prezident povedal, že jeho vláda preskúmava všetko týkajúce sa streľby v tomto meste, zároveň naznačil ochotu imigračných agentov z oblasti Minneapolisu stiahnuť.

Dráma v Minneapolise, agent zastrelil protestujúceho
Mal v ruke zbraň či telefón? Imigračný agent v USA v Minneapolise zastrelil protestujúceho, úrady tvrdia, že bol ozbrojený. Agentúra Reuters zverejnila pôvodné, neupravené video, ako aj verziu, ktorú v postprodukcii orezala, stabilizovala a spomalila, aby poskytla jasnú postupnosť udalostí. Podľa nej mohol mať protestujúci v ruke telefón, nie zbraň. / Zdroj: Reuters

„Dvaja americkí občania tragicky stratili svoje životy následkom tohto demokratmi spôsobeného chaosu,“ uviedol Trump. V meste na začiatku januára zastrelil agent Úradu pre imigráciu a clá (ICE) Renée Goodovú, cez uplynulý víkend federálni agenti zastrelili Alexa Prettiho. Reuters k Trumpovmu vyjadreniu poznamenala, že prezident neprejavil žiadne známky ústupku.

Naopak v nedeľňajšom rozhovore s WSJ Trump povedal, že jeho vláda všetko preskúmava a že možné je aj stiahnutie agentov. „V určitom momente odídeme. Odvádzame, odvádzajú fenomenálnu prácu,“ povedal prezident. Časový rámec odchodu federálnych agentov však neuviedol.

Agent ICE v Minneapolise strieľa na vodičku
Trumpova vláda už skôr k Prettiho zastreleniu uviedla, že agenti strieľali v sebaobrane po napadnutí. Videozáznamy však ukazujú, že po mužovi strieľali, keď ho už na zemi držala skupina agentov.

Trumpova vláda poslala do Minneapolisu federálnych imigračných agentov s úmyslom navýšiť deportácie migrantov. Konanie agentov vyvolalo rozsiahle protesty, keď ľudia kritizujú často brutálny postup federálnych úradov. Demonštrácie sa konajú aj v ďalších amerických mestách.

Clinton vyzval Američanov, aby sa po udalostiach v Minneapolise ozvali

Bývalý americký demokratický prezident Bill Clinton v súvislosti so zabitím dvoch ľudí agentmi Imigračného a colného úradu (ICE) v Minneapolise vyzval verejnosť, aby sa postavila proti deportačnej politike administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Udalosti v metropole štátu Minnesota označil za neprijateľné, informovali svetové agentúry.

„V živote je len niekoľko okamihov, keď rozhodnutia a činy, ktoré urobíme, budú formovať naše dejiny v nasledujúcich rokoch. Toto je jeden z nich. Ak sa po 250 rokoch vzdáme našich slobôd, možno ich už nikdy nezískame späť. Je na nás všetkých, ktorí veríme v prísľub demokracie Amerike, aby sme sa ozvali a ukázali, že naša krajina stále patrí nám, ľuďom,“ uviedol vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach Clinton, ktorý pôsobil v Bielom dome dve funkčné obdobia v rokoch 1993 – 2000.

Clinton ďalej uviedol, že nikdy by si nepomyslel, že v USA sa niekedy stanu „hrozné scény“, ku ktorým došlo v Minneapolise a na iných miestach.

Minneapolis - skrvavený airbag a agenti ICE
Protestujúci kričali „Budete braní na zodpovednosť“ po tom, čo americký imigračný agent v Minneapolise zastrelil 37-ročnú ženu v jej aute. / Zdroj: Reuters

„Ľudí vrátane detí odviedli z ich domovov, pracovísk a ulíc maskovaní federálni agenti. Pokojní demonštranti a občania, ktorí si uplatňovali svoje ústavné právo sledovať a dokumentovať prácu bezpečnostných zložiek, boli zatknutí, zbití, použili voči nim slzný plyn, a čo je najhoršie – Renée Goodová a Alex Pretti boli zastrelení,“ napísal Clinton.

Toto všetko je podľa neho neprijateľné a nemalo sa to stať. „Ľudia, ktorí sú pri moci, nám klamali, hovorili nám, aby sme neverili tomu, čo sme videli na vlastné oči, a presadzovali čoraz agresívnejšie a antagonistické taktiky vrátane marenia vyšetrovania miestnymi úradmi,“ konštatoval Clinton.

Udalosti v Minneapolise kritizoval v nedeľu aj ďalší americký exprezident Barack Obama, ktorý ich označil za „budíček pre každého Američana“.

