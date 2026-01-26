Pravda Správy Svet VIDEO: Kyjevčania si v mraze zorganizovali párty: Nemáme kúrenie, ale máme silu ducha a chuť žiť

Obyvatelia kyjevského obytného komplexu sa v sobotu večer zišli na improvizovanej vonkajšej párty a rozhodli sa stráviť nejaký čas vonku, namiesto toho, aby zostali v zatemnených domoch po zintenzívnení ruských útokov na ukrajinskú energetickú sieť.

Párty v Kyjeve: Nemáme kúrenie, ale chuť žiť
Zdroj: Reuters

Približne 150 susedov premenilo volejbalové ihrisko na tanečný parket a zohrievali sa pri otvorených ohňoch a griloch.

„Nemáme takmer žiadne kúrenie, ale máme silu ducha a chuť žiť,“ povedala 28-ročná kaderníčka Anastasia v mrazivých podmienkach mínus 13 stupňov Celzia.

Organizátori uviedli, že podujatie, ktoré bolo pôvodne určené pre malú skupinu, sa desaťnásobne rozrástlo, keďže obyvatelia hľadali úľavu od izolácie v neosvetlených a studených bytoch.

Zatiaľ čo muži grilovali klobásy a deti piekli marshmallows na drevenom uhlí, účastníci opisovali každodenný boj so životom bez základných energií.

Dvadsaťročný obchodný manažér Glib poznamenal, že nedostatok vody znemožňoval aj jednoduché úkony, ako je varenie alebo sprchovanie.

Napriek ťažkostiam obyvatelia ako 30-ročná Ruslana povedali, že vojna prinútila k novej úrovni jednoty a premenila susedov na podpornú sieť.

„Sedieť doma a cítiť sa smutne nie je pre nás,“ povedala. „Sme tu, aby sme cítili život, pretože život ide ďalej.“

