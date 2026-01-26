Prišli podporiť exprezidenta, zasiahol ich blesk

Po zásahu bleskom na podujatí v hlavnom meste Brazília hospitalizovali 30 zranených, pričom stav ôsmich z nich je vážny. Okrem toho zaznamenali aj viacero prípadov nervového zrútenia.
K incidentu došlo počas nepriaznivého počasia na námestí Praça do Cruzeiro v brazílskom hlavnom meste, kde sa zhromaždili stúpenci väzneného exprezidenta Jaira Bolsonara, aby demonštrovali za jeho prepustenie.
Bolsonaro si od novembra minulého roka odpykáva väzenský trest vo výške viac než 27 rokov za pokus o prevrat v krajine, pripomína DPA.
Na videozáznamoch z podujatia je vidieť ľudí, ako stoja s dáždnikmi opretí o kovové oplotenie počas silného dažďa. Následne je počuť zvuk podobný hromu, pričom sa niekoľko ľudí zrúti a zachytia ich ostatní. Na miesto boli privolaní záchranári a hasiči, dodáva nemecká agentúra.