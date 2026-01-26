Pätnásť mŕtvych a 28 nezvestných pri potopení trajektu na juhu Filipín

Loď MV Trisha Kerstin 3 vyslala núdzový signál okolo 01.50 h miestneho času (v nedeľu o 18.50 h SEČ), niečo vyše štyri hodiny po tom, čo opustila prístav v meste Zamboanga ležiacom na juhozápadnom cípe ostrova Mindanao.
Veliteľ pobrežnej stráže Romel Dua agentúre AFP povedal, že zatiaľ sa podarilo zachrániť najmenej 316 ľudí, no ďalších 15 prišlo o život a 28 je nezvestných.
Na miesto nešťastia dorazilo lietadlo pobrežnej stráže, ktoré pomáha s pátraním. Svoje prostriedky vyslalo aj námorníctvo a letectvo, uviedol Dua.
Trajekt sa potopil za dobrého počasia asi päť kilometrov východne od ostrova Baluk-Baluk. Smeroval z mesta Zamboanga na ostrov Jolo. Príčina potopenia nebola bezprostredne známa. Pobrežná stráž vo svojom vyhlásení uviedla, že trajekt nebol preťažený.
Nehody trajektov sú na Filipínach rozkladajúcich sa na vyše 7600 ostrovoch pomerne časté. Ich hlavnými príčinami sú nepriaznivé počasie, zlý technický stav, preplnenosť a nedostatočné dodržiavanie bezpečnostných predpisov, najmä v odľahlých provinciách.
Dňa 20. decembra 1987 sa medzi ostrovmi Mindoro a Marinduque potopil trajekt Doňa Paz po zrážke s tankerom. Nehoda si vyžiadala viac ako 4300 obetí a stala sa najhoršou námornouj katastrofou na svete v čase mieru. Na lodi bolo oficiálne hlásených 1565 pasažierov, hoci jej kapacita bola 1518 osôb. Neskôr bol ich počet stanovený na 4399.