Pri zostavovaní poradia sa podľa portálu brala do úvahy nielen veľkosť armády, ale aj ekonomický potenciál krajiny. Hodnotenie je založené na viac ako 60 ukazovateľoch, medzi ktoré patria nielen nominálne počty vojakov a vojenskej techniky, ale aj ekonomický a demografický potenciál.
Rebríček najsilnejších armád sveta (2026)
|1. Spojené štáty
|2. Rusko
|3. Čínska ľudová republika
|4. India
|5. Južná Kórea
|6. Francúzsko
|7. Japonsko
|8. Veľká Británia
|9. Turecko
|10. Taliansko
|11. Brazília
|12. Nemecko
|13. Indonézia
|14. Pakistan
|15. Izrael
|16. Irán
|17. Austrália
|18. Španielsko
|19. Egypt
|20. Ukrajina
Na čele rebríčka sa v roku 2026 umiestnili Spojené štáty, ktoré obsadili prvé miesto medzi najsilnejšími armádami sveta. Druhú priečku získalo Rusko, nasledované Čínskou ľudovou republikou na treťom mieste. Do prvej päťky sa dostali aj India a Južná Kórea.
V prvej desiatke najsilnejších armád sveta sa ďalej nachádzajú Francúzsko, Japonsko a Veľká Británia. Rebríček TOP 10 uzatvárajú Turecko a Taliansko. Ukrajina sa umiestnila na 20. mieste a Slovenská republika na 69 mieste.
Zverejnený rebríček poukazuje na to, že hodnotenie vojenskej sily nie je založené výlučne na počte vojakov alebo zbraniach, ale zohľadňuje širší súbor faktorov vrátane ekonomických možností štátu a jeho demografického zázemia. Global Firepower tento rebríček pripravuje každoročne a porovnáva vojenský potenciál krajín v celosvetovom meradle.
Rebríček však nevychádza z reálnej pripravenosti ozbrojených síl. Ako aj Pravda už skôr informovala, americké jednotky sa ukázali byť v Arktíde výrazne horšie pripravené než armády severoeurópskych krajín. Počas spoločných vojenských cvičení v severnom Nórsku mali Američania vážne ťažkosti, pričom situácia bola natoľko výrazná, že velenie žiadalo fínskych vojakov (ktorí hrali rolu protivníka), aby postupovali menej tvrdo, aby Američanov nedemoralizovali.
Zároveň tiež dochádza k zásadným zmenám aj v hodnotení ruskej armády. Rusko už nemožno považovať za ‚tankovú veľmoc‘, keďže úplne vyčerpalo skladové zásoby viac či menej moderných tankov, uviedol analytik otvorených dát (OSINT) Covert Cabal, ktorý sa špecializuje na skúmanie ruských základní na skladovanie vojenskej techniky pomocou satelitných snímok. OSINT pripomína, že jedinou relatívne masovou rezervou na doplňovanie armády sa stali morálne a technicky zastarané tanky T-62, ktoré nespĺňajú požiadavky moderného bojiska pre slabé pancierovanie, nedostatočnú palebnú silu, nízku pohyblivosť a zastaranú elektroniku.