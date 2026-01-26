Koľko rakiet Orešnik má Rusko? Ukrajinské tajné služby ich spočítali

Podľa odhadov ukrajinskej rozviedky má Moskva momentálne najviac 3 až 4 takéto rakety. Zároveň však ruské ministerstvo obrany plánuje v roku 2026 spustiť sériovú výrobu Orešnika a vyrábať päť a viac takýchto rakiet ročne, uviedol Luhovskyj.
Zástupca rozviedky zároveň spochybnil vojenský význam tejto zbrane. Podľa jeho slov ide v prípade Orešnika skôr o politický než vojenský nástroj. Ako dodal, je to predovšetkým nástroj zastrašovania našich partnerov v Európe a má pochybnú bojovú účinnosť. Raketa je podľa neho postavená na technológiách z minulého storočia a vyžaduje si neustálu technickú podporu a operatívne odstraňovanie rôznych porúch.
Rozviedka zároveň upozornila na širšie obmedzenia ruských vojenských kapacít. Tie sa podľa Luhovského týkajú najmä výroby obrnených vozidiel a delostreleckých systémov. Hoci Rusko plánuje v tomto roku zvýšenie výroby nových tankov o 20 percent, čím by ich počet dosiahol 260 kusov, objem obnovy staršej techniky má klesnúť minimálne o 40 percent.
V dôsledku týchto trendov bude podľa rozviedky armáde odovzdaných o tretinu menej tankov než v predchádzajúcom roku. Luhovskyj zároveň uviedol, že existujú oblasti, v ktorých si Rusko každý rok stanovuje úlohu navýšiť výrobu, pričom ide o riadené strely s plochou dráhou letu a balistické rakety, útočné drony (BPLA), delostreleckú muníciu a letecké bomby.
Aj v týchto segmentoch však narážajú ruské plány na vážne limity. Podľa Luhovského sú plány na ich výrobu limitované výrobnými kapacitami a nedostatkom importovanej elektroniky. Zároveň upozornil, že vo väčšine prípadov je zvýšenie produkcie jedného typu zbraní možné len na úkor obmedzenia iného typu.