Koľko rakiet Orešnik má Rusko? Ukrajinské tajné služby ich spočítali

Rusko má v súčasnosti k dispozícii len obmedzený počet rakiet typu Orešnik, pričom ich sériovú výrobu plánuje spustiť už v tomto roku. V rozhovore pre agentúru Ukrinform to uviedol prvý zástupca šéfa Služby vonkajšej rozviedky Ukrajiny Oleh Luhovskyj.

Podľa odhadov ukrajinskej rozviedky má Moskva momentálne najviac 3 až 4 takéto rakety. Zároveň však ruské ministerstvo obrany plánuje v roku 2026 spustiť sériovú výrobu Orešnika a vyrábať päť a viac takýchto rakiet ročne, uviedol Luhovskyj.

Zástupca rozviedky zároveň spochybnil vojenský význam tejto zbrane. Podľa jeho slov ide v prípade Orešnika skôr o politický než vojenský nástroj. Ako dodal, je to predovšetkým nástroj zastrašovania našich partnerov v Európe a má pochybnú bojovú účinnosť. Raketa je podľa neho postavená na technológiách z minulého storočia a vyžaduje si neustálu technickú podporu a operatívne odstraňovanie rôznych porúch.

Rozviedka zároveň upozornila na širšie obmedzenia ruských vojenských kapacít. Tie sa podľa Luhovského týkajú najmä výroby obrnených vozidiel a delostreleckých systémov. Hoci Rusko plánuje v tomto roku zvýšenie výroby nových tankov o 20 percent, čím by ich počet dosiahol 260 kusov, objem obnovy staršej techniky má klesnúť minimálne o 40 percent.

V dôsledku týchto trendov bude podľa rozviedky armáde odovzdaných o tretinu menej tankov než v predchádzajúcom roku. Luhovskyj zároveň uviedol, že existujú oblasti, v ktorých si Rusko každý rok stanovuje úlohu navýšiť výrobu, pričom ide o riadené strely s plochou dráhou letu a balistické rakety, útočné drony (BPLA), delostreleckú muníciu a letecké bomby.

Aj v týchto segmentoch však narážajú ruské plány na vážne limity. Podľa Luhovského sú plány na ich výrobu limitované výrobnými kapacitami a nedostatkom importovanej elektroniky. Zároveň upozornil, že vo väčšine prípadov je zvýšenie produkcie jedného typu zbraní možné len na úkor obmedzenia iného typu.

