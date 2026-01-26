VIDEO: Stíhačka MiG-29 zdemolovala budovu s kľúčovými ruskými jednotkami. Letectvo udrelo s francúzskymi „kladivami“

Podľa zverejnených údajov úder vykonala stíhačka MiG-29 vyzbrojená dvoma francúzskymi presne navádzanými bombami AASM Hammer. Zásah bol zaznamenaný na video, ktoré dokumentuje priebeh útoku na identifikovaný cieľ.
Budovu ešte pred samotným úderom identifikoval ukrajinský prieskumný dron, ktorý ju označil ako základňu ruských operátorov dronov. Prieskum zároveň zaznamenal ruského vojaka, ako vychádza z budovy a z dvora vypúšťa FPV dron. Na základe týchto zistení požiadali ukrajinskí obrancovia o leteckú podporu na elimináciu nepriateľskej pozície, keďže ruskí operátori FPV dronov sú na fronte považovaní za jeden z prioritných cieľov.
Technológia AASM Hammer
Francúzske presne navádzané bomby AASM, ktoré sú na Ukrajinu dodávané od začiatku roka 2024, sú určené na to, aby vylepšovali štandardné západné voľne padajúce bomby, čím ich menia na vysokopresné zbrane. Portál Militarnyi ich prirovnáva k americkým súpravám JDAM, pričom upozorňuje, že na rozdiel od JDAM sa francúzske súpravy AASM vyznačujú integrovaným raketovým motorom, ktorý výrazne zvyšuje ich operačný dosah.
V závislosti od podmienok vypustenia môžu bomby AASM zasiahnuť ciele do 15 kilometrov pri vypustení z nízkej nadmorskej výšky a až do 70 kilometrov pri zhodení z vysokej nadmorskej výšky.
Dôležitou vlastnosťou tejto munície je podľa portálu práve raketový pohon, ktorý umožňuje útočiť z nízkych výšok (pop-up attack – taktika ‚udri a zmizni‘ pozn. red.) a tým minimalizuje čas, počas ktorého sú piloti viditeľní pre ruskú protivzdušnú obranu. Munícia využíva kombináciu inerciálneho, GPS a v niektorých verziách aj laserového alebo infračerveného navádzania, čo zabezpečuje zásah s presnosťou na metre a jej nasadenie za každého počasia.
Bomba AASM Hammer bola vyvinutá s cieľom reagovať na rastúcu potrebu modulárnej, presnej a za každého počasia použiteľnej leteckej munície vzduch – zem, vysvetľuje Army Recognition. Do výzbroje francúzskeho letectva a námorného letectva bola zaradená v roku 2007. Systém je navrhnutý ako modulárny, čo umožňuje jeho použitie s rôznymi veľkosťami bômb, konkrétne 125 kg, 250 kg, 500 kg a 1000 kg. Modularita zároveň umožňuje kombinovať rôzne navádzacie a pohonné systémy, čím sa dosahuje predĺžený dosah a zvýšená presnosť.
Existujú tri hlavné varianty AASM Hammer, ktoré sa líšia použitým navádzacím systémom v závislosti od operačného nasadenia. Bomba je vhodná na blízku leteckú podporu aj hlboké údery, pričom môže byť použitá zo „standoff vzdialenosti“, teda mimo dosahu nepriateľskej protivzdušnej obrany.
AASM Hammer je primárne používaná z lietadiel Dassault Rafale a Mirage 2000D, no jej univerzálnosť viedla aj k integrácii na ďalšie platformy, vrátane Mirage F1, F-16, Tejas a MiG-29.
Ďalšie úspešné údery
Predchádzajúci týždeň ukrajinské sily tiež zasiahli ropný sklad Penzanefteprodukt v Penzianskej oblasti. Podľa agentúry UNIAN tento objekt slúži na zásobovanie ruskej okupačnej armády, pričom jeho zasiahnutie má dopad na logistické zabezpečenie ruských jednotiek.
Agentúra UNIAN ďalej uviedla, že zasiahnutá bola aj rádiolokačná stanica Podlet na dočasne okupovanom území Krymu, v oblasti obce Frunze. Okrem toho boli na okupovaných územiach Doneckej oblasti a v Belgorodskej oblasti (Rusko) zasiahnuté miesta sústredenia živej sily protivníka, čo naznačuje pokračovanie útokov na viacerých smeroch.
Podľa ukrajinských vzdušných síl zasadilo presný úder miestu nasadenia nepriateľských operátorov bezpilotných lietadiel na severnom smere. Tieto zásahy dopĺňajú sériu útokov zameraných na kľúčové vojenské a logistické ciele protivníka.