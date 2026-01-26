Akt, aký nemá obdoby a Peking sa otriasa v základoch. Generála blízkeho prezidentovi zatkli, vynášal do USA

Podľa Noviniek sa vedenie čínskej armády otriasa v základoch. Jou-si je jeden z najvyšších vojenských činiteľov Číny a najbližší spojenec čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga.
Čang Jou-sia vyšetrovali pre údajné vytváranie politických kľučiek, inak povedané budoval si v rámci armády svoju vlastnú mocenskú sieť, zneužíval právomoci a holdoval korupcii. „Najviac šokujúcim obvinením je však to, ktoré sa týka úniku kľúčových dát o čínskych jadrových zbraniach do USA“, píše The Wall Street Journal.
Rovnako ako prezident Si bol aj Jou-si jedným z čínskych „princov“. Otec Čang Jou-sia bojoval po boku Siovho otca počas čínskej občianskej vojny, ktorá viedla k prevzatiu moci Mao Ce-tungom v roku 1949, obaja muži neskôr dosiahli vysoké pozície, pripomínajú Novinky.
To, že Si Ťi-pching ide aj po jednom zo svojich najvernejších spojencov ukazuje, že Siova antikorupčná horlivosť nemá hranice, povedal Christopher Johnson, šéf China Strategies Group, poradenskej firmy zameranej na politické riziká. „V histórii čínskej armády je tento krok bezprecedentný a predstavuje úplnú likvidáciu vrchného velenia,“ povedal.
Prezident Si nariadil celý prípad vyšetriť do hĺbky. Vytvoril skupinu, ktorá ide až do obdobia rokov 2007 až 2012, kedy Čang Jou-si velil regiónu Šen-jang a kde si vybudoval jednu z hustých sietí svojho centra podpory a moci.
„V prvých rokoch protikorupčnej kampane sa prezident Si Ťin-pching snažil vyhnúť hromadnému odvolaniu vysokých armádnych predstaviteľov tým, že necielil na aktívnych generálov a kľúčové časti armády,“ uviedol Johnson a pokračoval: „Neskôr si uvedomil, že tento postup je neudržateľný a terajší krok je rozuzlením tohto procesu.“
Niektorí analytici podľa Noviniek tvrdia, že súčasný zásah prezidenta v ozbrojených silách predstavuje najagresívnejšiu likvidáciu vojenského vedenia od éry Maa Ce-tunga.
„Naznačuje to, že Čang Jou-si mal príliš veľa moci, oveľa viac ako sám Si Ťin-pching,“ povedal Lyle Morris z Asia Society Policy Institute.
Od leta 2023 strana vyšetrovala a odvolala viac ako 50 vysokých vojenských predstaviteľov a šéfov obranného priemyslu.