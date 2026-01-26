Ruský plyn v Európe definitívne končí. Slovensko a Maďarsko hlasovali proti, obrátia sa na súd

Nariadenie RePowerEU počíta s právne záväzným a postupným zákazom dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) aj plynu cez plynovody. Úplný stop pre LNG má začať platiť už od konca tohto roka, zatiaľ čo pre potrubný plyn je stanovený termín 30. september 2027. Najneskorším možným dátumom je 1. november 2027, a to v prípade, že by krajina mala vážne problémy s naplnením zásobníkov pred zimou.
„Od dnešného dňa bude energetický trh EÚ silnejší, odolnejší a diverzifikovanejší,“ uviedol vo vyhlásení cyperský minister energetiky Michael Damianos. Pri nedodržaní nových pravidiel však hrozia drastické pokuty, ktoré môžu pre spoločnosti dosiahnuť výšku najmenej 40 miliónov eur a pre fyzické osoby 2,5 milióna eur.Čítajte viac Ukrajina stopla plyn, Slovensko hľadá novú cestu zo severu. Budeme platiť menej?
Slovenská republika má voči legislatíve zásadné výhrady a hlasovala proti najmä pre očakávané negatívne ekonomické dopady a ohrozenie bezpečnosti dodávok. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok zdôraznil, že Slovensko ako vnútrozemský štát nemá priamy prístup k LNG terminálom, čo obmedzuje dostupnosť alternatív. Podľa ministra Juraja Blanára Slovensko nemôže akceptovať riešenia, ktoré nereflektujú špecifiká jednotlivých krajín, a preto bude iniciovať konanie smerujúce k zrušeniu nariadenia na Súdnom dvore EÚ.
Schválený text prináša aj dôležité termíny a mechanizmy, ktoré doteraz neboli súčasťou verejnej diskusie. Do 1. marca tohto roka musia všetky členské štáty pripraviť národné plány na diverzifikáciu a identifikovať možné výzvy pri nahradzovaní ruských zdrojov. Energetické spoločnosti budú zároveň povinné oznámiť Európskej komisii a príslušným národným úradom všetky zostávajúce zmluvy na dodávky ruského plynu. Tieto dáta majú Bruselu pomôcť získať presný prehľad o závislosti jednotlivých firiem od východných zdrojov.Čítajte viac Mrazy vytlačili ceny plynu nahor. Zásobníky sa vyprázdňujú, Slovensko patrí k najzraniteľnejším v EÚ
Legislatíva však myslí aj na krízové scenáre. V prípade vyhlásenia núdzovej situácie a vážneho ohrozenia bezpečnosti dodávok v jednej alebo viacerých krajinách EÚ môže Brusel zákaz dovozu ruského plynu operatívne pozastaviť. Toto mimoriadne opatrenie však môže trvať najviac štyri týždne a slúži len ako dočasná poistka na stabilizáciu trhu.
Okrem plynu sa však pod drobnohľad dostáva aj ropa, keďže Komisia plánuje do konca roka 2027 predložiť návrh na jej úplný zákaz, čo Bratislava vníma ako ďalšie riziko pre sociálnu stabilitu a konkurencieschopnosť.