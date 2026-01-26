Babiš pozval Trumpa do Česka, Praha analyzuje účasť v Rade mieru. Premiér okomentoval aj česko-slovenské vzťahy

Český premiér v rozhovore pre portál iDnes.cz opísal svoje osobné vzťahy s Trumpom ako „priateľské“ s tým, že „keby neboli, asi by mi na druhý sviatok vianočný netelefonoval“.
Zároveň zdôraznil, že cieľom je, „aby z našich dobrých vzťahov mohla ťažiť najmä Česká republika“ a že mu nejde „o nejakú fotku“. Uviedol tiež, že Donalda Trumpa už počas vianočného telefonátu pozval do Česka.
Praha v Rade mieru
Česká republika zatiaľ nerozhodla o prípadnom vstupe do Rady mieru založenej americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ministerstvo zahraničných vecí v súčasnosti „spracováva analýzu, aké inštitúcie musia ten prípadný vstup schváliť“, pričom ďalší postup sa bude odvíjať od jej výsledkov.
Podľa Babiša bude záležať aj na tom, na akej úrovni bude rozhodovanie prebiehať. „Ak by sa to riešilo len na úrovni koalície, tak to budeme riešiť na úrovni koalície. Ak to bude záležitosť pre obe komory parlamentu, tak to v Snemovni a Senáte budeme riešiť aj s opozíciou.“ Česká strana chce zároveň vyčkať na spoločné postoje partnerov v Európskej únii. „Počkáme si však aj na 12. február (…) na pozície ďalších štátov EÚ, tak ako sme o tom diskutovali na poslednej Európskej rade.“
Ako najbližšiu označil Babiš pozíciu talianskej premiérky Meloniovej, ktorá k projektu pristupuje pragmaticky a so zdravým sedliackym rozumom.
Dlhodobé členstvo by podľa Babiša znamenalo vklad jednej miliardy dolárov, teda približne 21 miliárd českých korún. Český premiér však uviedol, že „nemáme 21 miliárd, potrebujeme peniaze pre ČR, pretože musíme dať do poriadku verejné financie po minulej vláde“. Zároveň dodal, že „ak by sme sa stali členmi, tak žiadne miliardy vkladať do Rady nebudeme, napokon prvé tri roky sa žiadne platby ani nepredpokladajú“.
Rada mieru podľa jeho slov pôvodne vznikla ako mierový plán pre Gazu a jej členmi sú najmä ázijské a arabské krajiny. Práve tieto regióny označil za perspektívne z pohľadu českého exportu. „Tie trhy sú strašne zaujímavé a dôležité. Takže prípadné členstvo by nám mohlo priniesť užitočné kontakty, ktoré by sme mohli využiť pre naše firmy.“
Česko-slovenské vzťahy
Podľa Babiša sú česko-slovenské vzťahy „zasa dobré“. Spolupráca prebieha na úrovni jednotlivých rezortov a 31. marca zasadnú na Morave spoločne vlády Českej a Slovenskej republiky. Kriticky sa vyjadril k prístupu predchádzajúcej vlády, keď uviedol, že „minulá vláda z toho urobila ideologický problém“, pričom podľa neho je v diplomacii potrebný „dialóg, nie morálne pozérstvo a povýšenecké kázanie o tzv. hodnotách“.Čítajte viac Babiš obhájil post predsedu hnutia ANO, vládna koalícia začne hľadať spoločného kandidáta na prezidenta
V súvislosti s regionálnou spoluprácou sa vyjadril aj k budúcnosti formátu V4. Uviedol, že so šéfom poľskej vlády diskutoval o postojoch Varšavy a zdôraznil potrebu hľadať spoločné témy, ako je „boj proti ilegálnej migrácii alebo zelenému šialenstvu“. Pred nadchádzajúcim summitom EÚ chce presadzovať vytvorenie širšieho zoskupenia štátov, ktorá by mala záujem na zmene systému emisných povoleniek ETS 1 a ETS 2, keďže tie podľa neho „ničia európsky priemysel“ a „môžu ekonomicky ohroziť životnú úroveň našich občanov a zásadne im zdražiť život“.