Česká vláda nebude navyšovať výdavky na obranu, dve percentá HDP stačia, vyhlásil Okamura

Kabinet Andreja Babiša (ANO) bude na dnešnom zasadnutí schvaľovať návrh rozpočtu na tento rok. Česko aktuálne hospodári v rozpočtovom provizóriu. Okamura povedal, že rozpočet bude prezentovať ministerka financií Alena Schillerová (ANO). „Uprednostnili sme peniaze českým občanom, peniaze pre českých občanov, nie na zbrojenie. My skutočne nebudeme navyšovať peniaze na zbrojenie, alebo ak chcete na obranu. Tie dve percentá HDP sú plus mínus mínus dostatočné,“ uviedol Okamura.
V súčasnosti NATO vyžaduje od svojich členov, aby na obranu dávali dve percentá HDP. Vlani Česko vydalo na obranu 171,1 miliardy korún. Výdavky predstavujú 2,02 percenta HDP, čo spĺňa český zákon aj súčasný spojenecký záväzok. Vlani v júni sa však štáty NATO dohodli, že do roku 2035 stúpnu obranné výdavky na 3,5 percenta HDP a ďalších 1,5 percenta HDP budú tvoriť súvisiace nevojenské investície.
Súčasný kabinet v programovom vyhlásení o raste obranných výdavkov nijako nehovorí. Hnutie ANO opakovane uviedlo, že nespochybňuje vydávanie dvoch percent HDP. Babiš ale v minulosti uviedol, že nové ciele NATO nie sú realistické.Čítajte viac Babiš pozval Trumpa do Česka, Praha analyzuje účasť v Rade mieru. Premiér okomentoval aj česko-slovenské vzťahy
Prezident Petr Pavel cez víkend v televízii Nova povedal, že Česko musí napĺňať svoj záväzok o výške obranných výdavkov, ktorý prijalo voči NATO, ak chce čakať bezpečnostné garancie. Či krajina na tento záväzok rezignuje, musia politici podľa Pavla jasne povedať občanom, ako inak zabezpečia ich bezpečnosť.