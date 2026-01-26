Brusel zahájil vyšetrovanie platformy X kvôli generovaniu sexuálnych snímok

„Domnievame sa, že platforma mohla porušiť nariadenie DSA,“ uviedol na pravidelnom obedňajšom brífingu hovorca EK Thomas Regnier. „Materiály zobrazujúce sexuálne zneužívanie žien a detí nemajú v Európe miesto,“ dodal.
„Nové vyšetrovanie má za cieľ zistiť, či spoločnosť riadne posúdila a zmiernila riziká spojené s nasadením funkcií chatbota Grok do platformy X v Európskej únii,“ uviedla komisia. To podľa nej zahŕňa riziká súvisiace so šírením nelegálneho obsahu v EÚ, ako sú manipulované sexuálne explicitné obrázky, vrátane obsahu, ktorý môže predstavovať materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí.Čítajte viac Von der Leyenová je „zdesená“ konaním Muskovho chatbota Grok. Hrozí krokmi zo strany EÚ
„Zdá sa, že sa tieto riziká naplnili a že občania EÚ boli vystavení vážnej ujme. Vzhľadom k tomu bude komisia ďalej skúmať, či spoločnosť X plní svoje povinnosti vyplývajúce z nariadenia o digitálnych službách,“ stojí ďalej vo vyhlásení.
Európska komisia zaslala Muskovej spoločnosti X Corp už na začiatku januára žiadosť o informácie ohľadom chatbota Grok. „Nelegálne. Neprijateľné. Nechutné,“ uviedol hovorca EK Thomas Regnier v súvislosti so sexualizovanými fotografiami žien a detí. „Takýto výstup nemôžeme tolerovať. Je to v rozpore s európskymi hodnotami a základnými právami. Dodržiavanie európskej legislatívy nie je voľba, je to povinnosť,“ dodal.
Sieť X na začiatku januára vypla neplatiacim užívateľom možnosť prostredníctvom chatbota generovať alebo upravovať obrázky. Funkciu majú ďalej k dispozícii používatelia s modrým overovacím symbolom pri mene, ktorí si platia prémiovú verziu platformy. Podľa mnohých to ale situáciu nerieši.
Komisia upozornila, že oficiálne začatie konania nepredvída jeho výsledok. Teraz bude komisia naďalej zhromažďovať dôkazy, napríklad zasielaním ďalších žiadostí o informácie, vykonávaním pohovorov alebo inšpekcií, a môže uložiť predbežné opatrenia, pokiaľ nedôjde k zmysluplným úpravám platformy X.
Musk vlani oznámil, že kontrolu nad sieťou X prevzal jeho start-up pre umelú inteligenciu xAI, ktorý získal firmu X Corp, ktorá je prevádzkovateľom siete X. Start-up vyvíja aj chatbota Grok, ktorého sieť X integrovala do svojej platformy.