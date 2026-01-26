Prišla by India brániť Európu? Scenár vojenskej spolupráce je na stole

„EÚ a India budú konzultovať svoje príslušné obranné iniciatívy, okrem iného prostredníctvom výmen názorov na záležitosti týkajúce sa obranného priemyslu,“ píše sa v návrhu dohody. „Budú skúmať, kde existujú spoločné záujmy a zhoda v oblasti bezpečnostných priorít a tiež možnosti pre účasť Indie na príslušných obranných iniciatívach EÚ, a to v súlade s príslušnými právnymi rámcami,“ dodáva text.
India sa v prípade podpisu stane iba treťou ázijskou krajinou, s ktorou má Európska únia uzavreté podobné dojednania. Predchádzajúce dohody uzavrela únia s Japonskom a Južnou Kóreou.
Na návštevu Indie odleteli už cez víkend aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa. V utorok sa v Dillí koná summit EÚ-India, na ktorom by obe strany mali tiež oznámiť, že sa podarilo ukončiť dlhotrvajúce rokovania o dohode o voľnom obchode. Táto dohoda by otvorila cestu k zníženiu ciel na európske automobily a víno a rozšírila trh pre indickú elektroniku, textil a chemikálie.
Bilaterálny obchod medzi Indiou a EÚ dosiahol v minulom fiškálnom roku, čo je do marca 2025, celková výška 136,5 miliardy dolárov. To z bloku 27 únijných krajín robí jedného z najväčších obchodných partnerov Indie. Ak sa dohodu podarí dojednať, vznikne trh pre dve miliardy ľudí.