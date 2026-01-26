Trump čelí vzbure kvôli streľbe v Minneapolise: už aj republikáni hovoria o zlyhaní a porušovaní ústavy

Pretti, ktorý bol zdravotník a staral sa o vojnových veteránov, bol zastrelený necelé tri týždne po tom, čo agent Úradu pre imigráciu a clá (ICE), rovnako v Minneapolise, zastrelil 37-ročnú Renée Goodovú.
Guvernér štátu Minnesota Tim Walz opakovane vyzval Trumpovu administratívu, aby zo štátu stiahla federálnych agentov a poznamenal, že USA sa nachádzajú v zlomovom bode. Štátne úrady a federálna vláda interpretujú zastrelenie Prettiho a Goodovej, ktorí boli občanmi USA, odlišne.Čítajte viac Trump zodpovednosť za Minneapolis pripísal chaosu od demokratov. Clinton a Obama apelujú na Američanov
Trumpova administratíva agenta, ktorý Prettiho zastrelil, obhajuje a Noemová v tejto súvislosti uviedla, že muž bol zastrelený, pretože sa oháňal zbraňou. To však minnesotské úrady odmietajú a nezodpovedá to ani videám svedkov. Podľa minnesotských úradov bol Pretti legálnym držiteľom zbrane a zastrelený bol po tom, čo mu bola odobratá. Po smrtiacej streľbe pokračovali v Minneapolise a ďalších amerických mestách protesty proti brutalite imigračných agentov.
Trump v nedeľňajšom rozhovore pre denník The Wall Street Journal (WSJ) povedal, že jeho vláda preskúmava všetko týkajúce sa streľby v Minneapolise a zároveň naznačil ochotu imigračných agentov stiahnuť, bez uvedenia konkrétneho termínu.
Ku kritickým hlasom opozičných demokratov sa pridali aj niektorí republikáni. Viacerí republikánski senátori, vrátane Lisy Murkowskej, Thoma Tillisa, Davea McCormicka a Petea Rickettsa, vyzvali na transparentné vyšetrovanie. Republikánsky guvernér Vermontu Phil Scott v tejto súvislosti uviedol, že je neprijateľné, aby federálni agenti zabíjali amerických občanov, ktorí využívajú svoje právo protestovať.
„V najlepšom prípade predstavuje počínanie imigračných agentov absolútne zlyhanie koordinácie a prijateľnej ochrany verejnosti,“ uviedol Scott. „Čoho je veľa, toho je dosť. Prezident by mal tieto operácie pozastaviť, upokojiť situáciu a zamerať pozornosť federálnej vlády na skutočných zločineckých nelegálnych migrantov,“ dodal s tým, že Kongres a súdy by mali obnoviť ústavný poriadok.
Zároveň pribúdajú podpisy vyzývajúce na odvolanie ministerky vnútornej bezpečnosti Noemovej. Petícia za podanie ústavnej žaloby, teda impeachmentu, získala už 120 podpisov, z toho osem ďalších demokratov sa pripojilo po zabití Prettiho, napísala NBC News s odkazom na demokratickú členku Snemovne reprezentantov Robin Kellyovú. Väčšinu v Snemovni reprezentantov majú v súčasnosti Trumpovi republikáni.