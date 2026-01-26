Ďalšia tragédia v rakúskych horách: po páde v lyžiarskom stredisku zomrel mladý Čech

Predstaviteľ miestnej polície Bernhard Magritzer uviedol, že chlapec sa prepadol cez okraj zjazdovky a po niekoľkých metroch dopadol na kamenitú pôdu.
Predstaviteľ miestnej polície Bernhard Magritzer uviedol, že hoch prepadol cez okraj zjazdovky a po niekoľkých metroch dopadol na kamenitú pôdu. K nehode došlo podľa serveru okolo dnešného poludnia.
Dvaja členovia horskej záchrannej služby sa asi hodinu pokúšali chlapcov oživiť. Ten však svojim ťažkým zraneniam podľahol napriek tomu, že mal podľa Magritzera pri páde nasadenú helmu. Chlapec bol spolu so svojím otcom súčasťou asi 20-člennej skupiny z Česka.Čítajte viac V rakúskych Alpách zabíjali lavíny: Zomreli i traja českí skialpinisti