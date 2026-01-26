Pravda Správy Svet Ďalšia tragédia v rakúskych horách: po páde v lyžiarskom stredisku zomrel mladý Čech

Štrnásťročný chlapec z Česka v pondelok zomrel po páde v lyžiarskom stredisku Feuerkogel v spolkovej krajine Horné Rakúsko. Utrpel ťažké poranenia hlavy, ktorým podľahol, informoval server lokálnych novín Oberösterreichische Nachrichten.

Predstaviteľ miestnej polície Bernhard Magritzer uviedol, že chlapec sa prepadol cez okraj zjazdovky a po niekoľkých metroch dopadol na kamenitú pôdu.

Dvaja členovia horskej záchrannej služby sa asi hodinu pokúšali chlapcov oživiť. Ten však svojim ťažkým zraneniam podľahol napriek tomu, že mal podľa Magritzera pri páde nasadenú helmu. Chlapec bol spolu so svojím otcom súčasťou asi 20-člennej skupiny z Česka.

