Izraelská armáda našla pozostatky posledného rukojemníka v Pásme Gazy

Izraelská armáda v pondelok oznámila, že na východe mesta Gaza našla a identifikovala pozostatky posledného izraelského rukojemníka v Pásme Gazy.

26.01.2026 15:15
Telo Rana Gviliho bolo posledným nachádzajúcim sa v tejto palestínskej enkláve od útoku militantného hnutia Hamas na juh Izraela zo 7. októbra 2023, pri ktorom bolo unesených celkovo 251 ľudí. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP a spravodajského webu The Times of Israel (TOI).

