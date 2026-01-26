Izraelská armáda našla pozostatky posledného rukojemníka v Pásme Gazy

Izraelská armáda v pondelok oznámila, že na východe mesta Gaza našla a identifikovala pozostatky posledného izraelského rukojemníka v Pásme Gazy.
Telo Rana Gviliho bolo posledným nachádzajúcim sa v tejto palestínskej enkláve od útoku militantného hnutia Hamas na juh Izraela zo 7. októbra 2023, pri ktorom bolo unesených celkovo 251 ľudí. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP a spravodajského webu The Times of Israel (TOI).
Správu aktualizujeme…
Po dvoch rokoch v rukách teroristov konečne doma. Hamas prepustil izraelských rukojemníkov
Video
Hamas 7. októbra 2023 pri útoku na Izrael uniesol 251 ľudí. Niektorých postupne prepustil, ale viacerí zomreli. Nakoniec zostalo v Gaze 48 rukojemníkov, z nich 20 živých, ktorí sa po dvoch rokoch mohli konečne zvítať so svojimi blízkymi. Zdroj: IDF / Zdroj: IDF