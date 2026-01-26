Pobodala 18 ľudí. Útočníčka z vlakovej stanice v Hamburgu nie je trestne zodpovedná, má psychiatrickú diagnózu, rozhodol súd

Žena podľa súdneho rozhodnutia zaútočila 23. mája 2025 na cestujúcich na jednom z nástupíšť železničnej stanice a štyroch vážne zranila. Bola obvinená z pokusu o vraždu, z dôvodu duševnej choroby však súd v Hamburgu rozhodol, že nie je trestne zodpovedná. Podľa rozsudku má paranoidnú schizofréniu sprevádzanú skresleným vnímaním reality a počuje hlasy.
Vzhľadom na chorobu predstavuje žena hrozbu pre verejnosť, a preto bude natrvalo umiestnená v psychiatrickej nemocnici.