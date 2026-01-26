Kotlár vystúpil na seminári v českom parlamente: vakcíny označil za biologické zbrane. Sála tlieskala

„Nechceme dnes deliť ľudí na očkovaných a neočkovaných, chceme si vymieňať názory. Ale vtedy tí, ktorí boli označovaní za dezinformátorov, šírili skutočnú pravdu o vakcínach,“ vyhlásil podľa portálu iDnes.cz Rajchl. Zároveň zdôraznil, že „už nikdy nesmieme nikomu vnucovať aplikáciu látok do jeho tela. Zdravie a život sú výsostným právom akejkoľvek osoby. To už nikdy nesmie byť prelomené“. Jeho vystúpenie sprevádzal potlesk účastníkov.
Rajchl ďalej uviedol, že „ministri zdravotníctva Arenberger a Blatný sa dopúšťali šírenia dezinformácií“ a vyslovil sa za to, aby sa „amnestovali všetky zločiny, za ktoré bolo množstvo ľudí kvôli covidu obvinených“. Podľa jeho slov sa covid „zmenil na náboženstvo“ a na pandémiu sa podľa neho „nenazerá dostatočne vedecky“.
Vystúpenie Petra Kotlára
Na seminári vystúpil aj slovenský splnomocnenec Peter Kotlár, ktorého Rajchl označil za „obrovského bojovníka“ s tým, že „ja budem za ním vždy stáť“. Kotlár vo svojom prejave označil vakcíny proti covidu za „biologické zbrane, ktoré ovládajú nadnárodné korporácie“. Tvrdil tiež, že „každý tretí, ktorý v roku 2022 zomrel na covid, bol očkovaný, od roku 2023 už každý druhý očkovaný zomrel na covid“. Účastníci seminára jeho vystúpenie odmenili potleskom, tvrdí český portál. Kotlár je aktuálne vyšetrovaný políciou za šírenie poplašnej správy. Jeho závery o mRNA vakcínach kritizovala aj Slovenská akadémia vied (SAV).
Vystúpila aj aktivistka, podľa ktorej boli vo vakcínach čipy
Vystúpila aj členka hnutia Stačilo! Petra Rédová Fajmonová, ktorá vyzvala ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha, aby sa začali vyšetrovať dopady pandémie. „Musíte s nami začať rokovať, zbierať tie dáta a otvárať príbehy, čo sa dialo počas covidu,“ povedala. Český portál pripomína, že Rédová počas pandémie pôsobila ako aktivistka a šírila napríklad tvrdenia, že očkovaním sú do ľudí vpravované čipy a zúčastňovala sa protivládnych demonštrácií.
Medzi ďalšími vystupujúcimi bola molekulárna genetička Soňa Peková, ktorá uviedla, že jej výskum čelí tlaku. „Posledných päť rokov som vystavená politickému tlaku, ktorý sa mi darí ustáť, pretože mám dostatok odborných znalostí a skúseností. Nemám strach,“ vyhlásila. Podľa portálu iDnes.cz Peková momentálne čelí priestupkovému konaniu kvôli svojmu znaleckému posudku, ktorý vypracovala pre Petra Kotlára.
Seminár podľa Rajchla združil ľudí, ktorí „nesklonili hlavu pred covidovou totalitou“. Podujatie spoluorganizoval s poslancom SPD Tomášom Doležalom.