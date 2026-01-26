Okázalé oslavy ruských celebrít v Alpách pobúrili politikov: Sabat ukrajinských prasačích poskokov, znie z Putinovej strany

Ako uviedol portál iDNES.cz s odvolaním sa na denník The Moscow Times, na štvordňový výlet dorazili prominentné mená ako moderátorka Xenija Sobčaková či modelka Jelena Perminovová. Podľa dostupných informácií hostí do Álp prepravili súkromné tryskáče a helikoptéry. Celkové náklady na podujatie sa odhadujú na viac ako 30 miliónov rubľov (cca 300 000 eur), pričom jedna z honosných večerí údajne vyšla na viac ako milión rubľov (cca 10 000 eur).
Reakcia prokremeľských politikov na zábery z luxusných večierkov bola okamžitá a mimoriadne ostrá. „Večierok Rendez-Vous je sabat ukrajinských prasačích poskokov,“ vyhlásil poslanec Vitalij Milonov z vládnucej strany Jednotné Rusko, ktorý účastníčky bez servítky označil za „zlatokopky“. Podľa zákonodarcu Amira Chamitova zo strany Noví ľudia sú podobné excesy jasným dôkazom odtrhnutia elít od reality. „Usporadúvať takto okázalé večierky počas vojny a uprostred akútnych geopolitických konfliktov je nemorálne a vyjadruje to neúctu k vojakom, ktorí každý deň riskujú život,“ skonštatoval Chamitov.
Verejný hnev umocnili aj podozrenia, že spoločnosť pred nákladnou cestou pristúpila k znižovaniu miezd svojich zamestnancov. Pravoslávna skupina Sorok Sorokov preto oficiálne vyzvala ministerstvo vnútra na hĺbkovú kontrolu. „Žiadame vyšetrenie možných finančných a daňových pochybení aj prípadného porušenia ústavných práv zamestnancov,“ uviedla skupina vo svojej výzve.
K situácii sa vyjadril aj poslanec Alexandr Tolmačev, ktorý varoval pred rastúcou citlivosťou verejnosti na podobné prešľapy, pričom pripomenul vlaňajší škandál s „nahým večierkom“ v Moskve. „Už samotná cesta do zahraničia a absurdne drahý hotel pre influencerov museli vyvolať hnev,“ uzavrel Tolmačev. Spoločnosť Rendez-Vous akékoľvek pochybenia či znižovanie platov odmieta, pričom argumentuje dlhoročným pôsobením v zahraničí; zároveň prisľúbila, že v budúcnosti bude pri svojich marketingových aktivitách viac zohľadňovať spoločenský kontext.Čítajte viac Rusko si napriek sankciám polepšilo o 200 miliárd eur. Čo drží Putinov režim nad vodou?