Búrky ochromili Taliansko. Núdzový stav platí v troch regiónoch, pobrežie sa miestami posunulo až o sto metrov

Dážď, silný vietor a vlny až do deväť metrov podľa odhadov spôsobili škody za vyše jednu miliardu eur. Dosiaľ si však nevyžiadali ani jednu obeť.
Kabinet premiérky Giorgie Meloniovej vyhradil pre trojicu regiónov zatiaľ okolo 100 miliónov eur, oznámil minister pre civilnú obranu Nello Musumeci. „V najbližších dňoch vláda prijme nové medzirezortné opatrenie, ktoré umožní obnovu a rekonštrukciu poškodenej infraštruktúry,“ doplnil.
Najväčšie škody za zhruba 740 miliónov eur zaznamenali na Sicílii. Jej guvernér Renato Schifani však v pondelok vyhlásil, že ide len o odhad a skutočné škody môžu byť aj dvojnásobné.
Zosuvy pôdy zapríčinené výdatnými zrážkami si v sicílskom meste Niscemi vyžiadali evakuáciu približne tisícky ľudí. Primátor mesta Capoterra na Sardínii zas uviedol, že pobrežná čiara mora sa v dôsledku zlého počasia na niektorých miestach posunula až o približne 100 metrov do vnútrozemia.Čítajte viac VIDEO: Vlny sa prehnali reštauráciou ako cunami, extrémny vietor prevracal lode