Pravda Správy Svet Chválil Hitlera, označil sa za nacistu. Rapper Ye sa ospravedlnil za antisemitské vyjadrenia

Chválil Hitlera, označil sa za nacistu. Rapper Ye sa ospravedlnil za antisemitské vyjadrenia

Americký rapper Ye, predtým známy ako Kanye West, sa v pondelok verejne ospravedlnil za svoje predchádzajúce antisemitské vyjadrenia. Prisúdil ich nediagnostikovanému poraneniu mozgu a problémom s duševným zdravím.

26.01.2026 21:11
kanye west Foto: ,
Americký rapper Ye, predtým známy ako Kanye West
debata

Ye ospravedlnenie s titulkom „Tým, ktorým som ublížil“, zverejnil formou celostránkovej reklamy v denníku The Wall Street Journal, píšu médiá. Rapper v posledných rokoch dopustil mnohých antisemitských vyhlásení. Vlani vo februári sa na sociálnej sieti X označil za nacistu a chválil nacistického vodcu Adolfa Hitlera, pripomína stanica NBC News.

„Nie som nacista ani antisemita. Milujem Židov,“ napísal Ye v dnešnom ospravedlnení, ktoré v plnom znení zdieľal denník The Guardian. Hudobník uviedol, že je hlboko zdesený svojimi činmi, ľutuje ich a že sa zaviazal vyvodiť z nich zodpovednosť, liečiť sa a urobiť významnú zmenu.

Napísal, že pred 25 rokmi utrpel poškodenie čelného laloku mozgu, ktoré mu bolo diagnostikované až v roku 2023. Lekárske zanedbanie podľa neho viedlo k vážnej ujme na duševnom zdraví a vyústilo až do diagnózy bipolárnej poruchy.

Raper Kanye West a jeho manželka Bianca Censori. Čítajte viac Oslavuje a propaguje nacizmus: Austrália povedala raperovi Kanyemu Westovi rázne nie, na Slovensku mu pripravujú pódium

„Stratil som kontakt s realitou,“ napísal rapper a dodal, že sa vzdialil od svojho pravého ja. „V tomto rozpoltenom stave som tiahol k tomu najničivejšiemu symbolu, ktorý som mohol nájsť – k hákovému krížu,“ uviedol Ye a pripomenul, že dokonca predával tričká s týmto symbolom nacistického Nemecka aj novodobých zástancov nadradenosti bielej rasy.

Rapper tvrdí, že po manickej epizóde na začiatku minulého roka, ktorá trvala štyri mesiace a počas ktorej prejavoval psychotické, paranoidné a impulzívne správanie, si siahol na dno a s podporou svojej manželky Biancy Censoriovej vyhľadal pomoc. Podľa svojich slov našiel novú rovnováhu „vďaka účinnému režimu liekov, terapie, cvičenia a zdravého životného štýlu“.

„Nežiadam vás o súcit ani o zhovievavosť, aj keď si chcem zaslúžiť vaše odpustenie,“ uviedol Ye, ktorého nový album Bully (Šikanovač) vyjde v piatok.

Rapper Kanye West na archívnom zábere. Čítajte viac Kanye West vydal pieseň Heil Hitler. Väčšina platforiem ju zablokovala, na Muskovej sociálnej sieti X má milióny pozretí

Organizácia Liga proti hanobeniu (ADL), ktorá sleduje prejavy antisemitizmu a porušovania ľudských práv, v roku 2023 uviedla, že v Spojených štátoch zaznamenala najmenej 30 prejavov antisemitizmu, ktoré sa priamo odkazovali na rappera Ye.

Rozhorčenie verejnosti v súvislosti s antisemitskými vyhláseniami hudobného umelca prinútilo rôzne korporácie a firmy v zábavnom priemysle, aby s ním prerušili väzby. Bola medzi nimi aj športová značka Adidas, ktorá v minulosti predávala jeho tenisky Yeezy.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Kanye West #antisemitizmus
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"