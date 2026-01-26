Chválil Hitlera, označil sa za nacistu. Rapper Ye sa ospravedlnil za antisemitské vyjadrenia

Ye ospravedlnenie s titulkom „Tým, ktorým som ublížil“, zverejnil formou celostránkovej reklamy v denníku The Wall Street Journal, píšu médiá. Rapper v posledných rokoch dopustil mnohých antisemitských vyhlásení. Vlani vo februári sa na sociálnej sieti X označil za nacistu a chválil nacistického vodcu Adolfa Hitlera, pripomína stanica NBC News.
„Nie som nacista ani antisemita. Milujem Židov,“ napísal Ye v dnešnom ospravedlnení, ktoré v plnom znení zdieľal denník The Guardian. Hudobník uviedol, že je hlboko zdesený svojimi činmi, ľutuje ich a že sa zaviazal vyvodiť z nich zodpovednosť, liečiť sa a urobiť významnú zmenu.
Napísal, že pred 25 rokmi utrpel poškodenie čelného laloku mozgu, ktoré mu bolo diagnostikované až v roku 2023. Lekárske zanedbanie podľa neho viedlo k vážnej ujme na duševnom zdraví a vyústilo až do diagnózy bipolárnej poruchy.Čítajte viac Oslavuje a propaguje nacizmus: Austrália povedala raperovi Kanyemu Westovi rázne nie, na Slovensku mu pripravujú pódium
„Stratil som kontakt s realitou,“ napísal rapper a dodal, že sa vzdialil od svojho pravého ja. „V tomto rozpoltenom stave som tiahol k tomu najničivejšiemu symbolu, ktorý som mohol nájsť – k hákovému krížu,“ uviedol Ye a pripomenul, že dokonca predával tričká s týmto symbolom nacistického Nemecka aj novodobých zástancov nadradenosti bielej rasy.
Rapper tvrdí, že po manickej epizóde na začiatku minulého roka, ktorá trvala štyri mesiace a počas ktorej prejavoval psychotické, paranoidné a impulzívne správanie, si siahol na dno a s podporou svojej manželky Biancy Censoriovej vyhľadal pomoc. Podľa svojich slov našiel novú rovnováhu „vďaka účinnému režimu liekov, terapie, cvičenia a zdravého životného štýlu“.
„Nežiadam vás o súcit ani o zhovievavosť, aj keď si chcem zaslúžiť vaše odpustenie,“ uviedol Ye, ktorého nový album Bully (Šikanovač) vyjde v piatok.Čítajte viac Kanye West vydal pieseň Heil Hitler. Väčšina platforiem ju zablokovala, na Muskovej sociálnej sieti X má milióny pozretí
Organizácia Liga proti hanobeniu (ADL), ktorá sleduje prejavy antisemitizmu a porušovania ľudských práv, v roku 2023 uviedla, že v Spojených štátoch zaznamenala najmenej 30 prejavov antisemitizmu, ktoré sa priamo odkazovali na rappera Ye.
Rozhorčenie verejnosti v súvislosti s antisemitskými vyhláseniami hudobného umelca prinútilo rôzne korporácie a firmy v zábavnom priemysle, aby s ním prerušili väzby. Bola medzi nimi aj športová značka Adidas, ktorá v minulosti predávala jeho tenisky Yeezy.