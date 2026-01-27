Veľká korupcia v Kyjeve. Ako podplácali poslancov? A obvinená Tymošenková prešla do protiútoku

Klimenko odkryl pozadie korupcie v rozhovore pre agentúru Ukrinform. Hovoril najmä o súčasných podozreniach a obvineniach niektorých poslancov, no vrátil sa aj do minulosti. Uviedol, že v období pred ruskou inváziou na Ukrajinu vo februári 2022 podaktorí zákonodarcovia dostávali každý mesiac v obálke až 20-tisíc amerických dolárov. Tvrdí, že počas prvých mesiacov po napadnutí štátu neboli zaznamenané nelegálne výplaty, ale neskôr sa táto prax obnovila.
Čo sa začalo diať podľa Klimenka niekedy asi v druhej polovici roku 2022? „Spočiatku boli malé sumy. Relatívne malé. Poslanci dostávali 1000 až 2000 dolárov mesačne za určité návrhy zákonov. Potom sa ‚poplatok‘ za lojalitu pri hlasovaniach zvýšil na 5-tisíc dolárov," povedal Klimenko.
Šéf protikorupčnej prokuratúry poznamenal, že sa vyskytovali prípady, keď korumpovaný poslanec nehlasoval tak, ako si niekto predstavoval: „Vtedy sa mesačná ‚výplata‘ znížila napríklad z 5-tisíc dolárov na 3-tisíc dolárov."Čítajte viac Ukrajinská protikorupčná aktivistka: Zelenskyj musí byť schopný poslať svojich priateľov za mreže
V poslednom čase sa protikorupčným orgánom podarilo odhaliť viacero prípadov podplácania medzi politikmi. Najnovšia aféra sa týka Tymošenkovej, pred ňou si posvietili na iných zákonodarcov. V decembri lanského roka obvinili štyroch poslancov a jednu poslankyňu z prijímania úplatkov. Všetci sú členovia vládnucej strany Sluha národa. Korumpovaní mali byť napríklad, keď hlasovali za návrhy, ktoré veľmi vychádzali v ústrety záujmom developerov. Pre odpor verejnosti sa však zmeny v mestskom plánovaní výstavby nakoniec nepodarilo presadiť, podotkol server RBK-Ukrajina.
Prísny boj proti korupcii patrí medzi kľúčové podmienky, ktoré Ukrajina musí spĺňať, aby sa jej otvorila cesta do EÚ. Vyžaduje to od nej Európska komisia. Je evidentné, že orgány činné v trestnom konaní si dôkladne plnia svoje poslanie. Vyplýva to z údajov na ktoré poukázal Klimenko: „Za desať rokov, odkedy protikorupčné orgány začali fungovať, bolo vznesené obvinenie voči 79 bývalým a súčasným členom parlamentu."
Klimenko komentoval aj prípad bývalej premiérky. Povedal, že snahu Tymošenkovej podplatiť poslancov za ich hlasovanie boli zaznamenané v novembri minulého roku. Pripomeňme, že po dokumentovaní jej činnosti ju nakoniec obvinili pred dvomi týždňami. Svedčia proti nej tajne zhotovené nahrávky i zväzky bankoviek v hodnote 100 dolárov, ktoré našli u nej v kancelárii jej politickej strany.Čítajte viac Po korupčnom škandále časť poslancov z tábora Zelenského žiada zmenu vlády. Čo urobí prezident?
Škandál, ktorý sa týka Tymošenkovej, by mal súvisieť s jej zámerom podplácať poslancov pri hlasovaniach o personálnych otázkach. Cieľom expremiérky, ktorá je členka parlamentu, bolo asi podľa potreby rozbíjať tesnú väčšinu vládnucej strany v zákonodarnom orgáne.
Národný protikorupčný úrad a špecializovaná prokuratúra navrhli súdu, aby Tymošenková zložila kauciu 50 miliónov hrivien. Ten je nakoniec určil sumu zhruba 33 miliónov hrivien, čo je v prepočte 650-tisíc eur. Časť kaucie sa rozhodol zložiť jeden z hlavných sponzorov politickej strany, ktorej šéfuje Tymošenková.
Expremiérka sa odvolala proti rozhodnutiu súdu, no pochodila iba čiastočne. Výška kaucie zostala v platnosti aj iné preventívne opatrenia, ako je odovzdanie cestovného pasu do úschovy úradov. Uspela v tom, že nemusí dodržiavať zákaz vzdialiť sa z Kyjeva a nie je povinná vyhýbať sa kontaktu s veľkým počtom poslancom.
Na predchádzajúcom pojednávaní Tymošenková zjavne chcela zapôsobiť na city sudcu, pretože hovorila o svojom podlomenom zdraví. „Včera som mala horúčku, teplotu 40 stupňov Celzia, dnes mám 39 stupňov, ale prišla som," citoval ju minulý týždeň server NV.
Keď súd posudzoval jej odvolanie, nielenže opakovala, že je nevinná, ale ešte aj prešla do protiútoku. Spochybnila vierohodnosť dôkazov, ktoré predložili orgány činné v trestnom konaní. Zmienila sa o zvukovom zázname s jej hlasom: „Poskytnuté dáta obsahujú silné indikátory rušenia a následného spracovania… Preto nahrávku nemožno považovať za súvislý materiál. Zvuková stopa obsahuje stopy úprav," povedala podľa RBK-Ukrajina. Tvrdila, že to vyplýva z analýzy, ktorú si dala vypracovať u špecializovanej súkromnej firmy.
Vyšetrovatelia a prokuratúra však považujú dôkazy proti Tymošenkovej za nepriestrelné. Tá, naopak, bez akýchkoľvek argumentov prízvukuje, že niekto si objednal jej politickú diskreditáciu. V prípade dokázania viny jej hrozí až desať rokov väzenia.