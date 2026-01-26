Dištancoval sa od republikánov. Po raziách ICE odstúpil z primárok na guvernéra Minnesoty top kandidát Trumpovej strany

Podľa agentúry Reuters je jeho krok známkou rastúceho napätia v Republikánskej strane prezidenta Donalda Trumpa pred novembrovými voľbami do Kongresu v súvislosti s tvrdými zásahmi federálnych agentov v Minnesote.
Tie viedli k rozsiahlym protestom, opakovaným stretom federálnych agentov s verejnosťou a tiež dvom smrtiacim streľbám, pri ktorých 7. januára zahynula Renee Goodová a v sobotu zdravotník Alex Pretti. Obaja americkí občania mali 37 rokov.Čítajte viac ICE zastrelil ďalšieho Američana. Agentov kritizuje aj Joe Rogan. Využije Trump svoju armádu na ovplyvnenie volieb?
„Nemôžem podporovať odvetné opatrenia republikánov proti občanom nášho štátu, ani sa nemôžem považovať za člena strany, ktorá toto robí,“ uviedol Madel vo videu zverejnenom na sieti X. „Republikáni na národnej úrovni prakticky znemožnili republikánovi vyhrať voľby v štáte Minnesota,“ vyhlásil.
Rozsah razie Úradu pre imigráciu a clá (ICE) v Minneapolise podľa neho už nemožno ospravedlniť. Madel povedal, že akokoľvek podporuje ICE v úsilí deportovať „z nášho štátu tých najhorších z najhorších“, operácia „sa rozšírila ďaleko za deklarovaný zámer zamerať sa na skutočné hrozby pre bezpečnosť verejnosti“.Čítajte viac Trump čelí vzbure kvôli streľbe v Minneapolise: už aj republikáni hovoria o zlyhaní a porušovaní ústavy
V republikánskych primárkach, ktoré sa uskutočnia v auguste, sa o kandidáta strany na budúceho guvernéra uchádza viac ako desať osôb, píše Reuters. Odstúpený Madel sa podľa miestnych médií v prieskumoch pravidelne zaraďoval medzi prvých troch kandidátov.
Výsledný kandidát republikánov sa pravdepodobne stretne so senátorkou za Minnesotu Amy Klobucharovou, ktorá sa do volebného podujatia zapojila iba minulý týždeň a medzi demokratmi je považovaná za favoritku.Čítajte viac Imigrační agenti zadržali päťročné dieťa pri návrate domov zo škôlky
Súčasný demokratický guvernér Tim Walz tento mesiac upustil od kandidatúry za znovuzvolenie kvôli škandálu s podvodmi pri sociálnych dávkach. Republikáni naposledy vyhrali guvernérske voľby v Minnesote v roku 2006.
Trump Walza, kandidáta demokratov na viceprezidenta vo voľbách v roku 2024, dlhodobo ostro kritizuje. Dnes však vyhlásil, že s Walzom, ktorý požaduje stiahnutie agentov ICE z Minnesoty, telefonicky hovoril a je s ním „na podobnej vlne“. Podľa tlačových agentúr to značí ostrý obrat v postoji šéfa Bieleho domu a možný signál upokojenia situácie.Čítajte viac Imigračný agent v Minneapolise zastrelil ženu, podľa Trumpa v sebaobrane. Starosta: nezmysel, opustite mesto i štát Čítajte viac Imigrační agenti násilím odviedli Američana z jeho bytu do mrazu, bol len v spodnom prádle. Ponižujúce, tvrdí rodina muža