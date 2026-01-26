Pravda Správy Svet Dištancoval sa od republikánov. Po raziách ICE odstúpil z primárok na guvernéra Minnesoty top kandidát Trumpovej strany

Dištancoval sa od republikánov. Po raziách ICE odstúpil z primárok na guvernéra Minnesoty top kandidát Trumpovej strany

Z republikánskych primárok na budúceho guvernéra Minnesoty dnes odstúpil doterajší popredný kandidát tejto strany Chris Madel. Za hlavné dôvody svojho rozhodnutia uviedol to, čo označil za odvetnú kampaň federálnych úradov proti tomuto štátu, a tiež praktickú nemožnosť zvíťaziť vo voľbách vo farbách strany po záťažiach republikánskej administratívy v Minnesote, ktoré podľa neho dávno presiahli protiimigračný rozmer.

26.01.2026 22:40
Chris Madel Foto: ,
Chris Madel
debata

Podľa agentúry Reuters je jeho krok známkou rastúceho napätia v Republikánskej strane prezidenta Donalda Trumpa pred novembrovými voľbami do Kongresu v súvislosti s tvrdými zásahmi federálnych agentov v Minnesote.

Dráma v Minneapolise, agent zastrelil protestujúceho
Video
Zdroj: Reuters

Tie viedli k rozsiahlym protestom, opakovaným stretom federálnych agentov s verejnosťou a tiež dvom smrtiacim streľbám, pri ktorých 7. januára zahynula Renee Goodová a v sobotu zdravotník Alex Pretti. Obaja americkí občania mali 37 rokov.

Minnesota Čítajte viac ICE zastrelil ďalšieho Američana. Agentov kritizuje aj Joe Rogan. Využije Trump svoju armádu na ovplyvnenie volieb?

„Nemôžem podporovať odvetné opatrenia republikánov proti občanom nášho štátu, ani sa nemôžem považovať za člena strany, ktorá toto robí,“ uviedol Madel vo videu zverejnenom na sieti X. „Republikáni na národnej úrovni prakticky znemožnili republikánovi vyhrať voľby v štáte Minnesota,“ vyhlásil.

Rozsah razie Úradu pre imigráciu a clá (ICE) v Minneapolise podľa neho už nemožno ospravedlniť. Madel povedal, že akokoľvek podporuje ICE v úsilí deportovať „z nášho štátu tých najhorších z najhorších“, operácia „sa rozšírila ďaleko za deklarovaný zámer zamerať sa na skutočné hrozby pre bezpečnosť verejnosti“.

Minnesota Čítajte viac Trump čelí vzbure kvôli streľbe v Minneapolise: už aj republikáni hovoria o zlyhaní a porušovaní ústavy

V republikánskych primárkach, ktoré sa uskutočnia v auguste, sa o kandidáta strany na budúceho guvernéra uchádza viac ako desať osôb, píše Reuters. Odstúpený Madel sa podľa miestnych médií v prieskumoch pravidelne zaraďoval medzi prvých troch kandidátov.

Výsledný kandidát republikánov sa pravdepodobne stretne so senátorkou za Minnesotu Amy Klobucharovou, ktorá sa do volebného podujatia zapojila iba minulý týždeň a medzi demokratmi je považovaná za favoritku.

Agent ICE v Minneapolise strieľa na vodičku
Video
ICE, liam Čítajte viac Imigrační agenti zadržali päťročné dieťa pri návrate domov zo škôlky

Súčasný demokratický guvernér Tim Walz tento mesiac upustil od kandidatúry za znovuzvolenie kvôli škandálu s podvodmi pri sociálnych dávkach. Republikáni naposledy vyhrali guvernérske voľby v Minnesote v roku 2006.

Trump Walza, kandidáta demokratov na viceprezidenta vo voľbách v roku 2024, dlhodobo ostro kritizuje. Dnes však vyhlásil, že s Walzom, ktorý požaduje stiahnutie agentov ICE z Minnesoty, telefonicky hovoril a je s ním „na podobnej vlne“. Podľa tlačových agentúr to značí ostrý obrat v postoji šéfa Bieleho domu a možný signál upokojenia situácie.

Federal Enforcement Immigration Minnesota Čítajte viac Imigračný agent v Minneapolise zastrelil ženu, podľa Trumpa v sebaobrane. Starosta: nezmysel, opustite mesto i štát ChongLy Thao Čítajte viac Imigrační agenti násilím odviedli Američana z jeho bytu do mrazu, bol len v spodnom prádle. Ponižujúce, tvrdí rodina muža
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #odstúpenie #republikán #Minnesota #ICE
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"