Švédsko chce znížiť vek trestnej zodpovednosti na 13 rokov. Vláda hovorí o mimoriadnej situácii

Švédska vláda predloží návrh zákona o znížení veku trestnej zodpovednosti pri závažných trestných činoch z 15 na 13 rokov, píše agentúra AFP.

26.01.2026 23:03
V určitých prípadoch by potom bolo možné ukladať aj tresty odňatia slobody. Podľa ministra spravodlivosti Gunnara Strömmera sa návrh netýka všetkých trestných činov, ale iba tých najzávažnejších. Proti zámeru vlády sa však postavila polícia, prokurátori či predstavitelia väzenskej služby.

Podľa Strömmera by malo ísť o trestné činy, ako sú vražda, pokus o vraždu, bombové útoky s priťažujúcimi okolnosťami, trestné činy spojené so zbraňami s priťažujúcimi okolnosťami či znásilnenie s priťažujúcimi okolnosťami. Návrh zákona bude zaslaný najskôr legislatívnej rade a potom predložený parlamentu. Vláda sa usiluje o to, aby zákon nadobudol platnosť tento rok v lete.

Švédsko sa podľa ministra nachádza v mimoriadnej situácii, ktorá si vyžaduje mimoriadne opatrenia. Krajina sa už viac ako desať rokov snaží obmedziť organizovanú trestnú činnosť, ktorá je spojená s násilím medzi súperiacimi drogovými gangmi, píše AFP. Tieto skupiny často na páchanie bombových útokov či streľby regrutujú osoby mladšie ako 15 rokov, pretože im v prípade dolapenia nehrozí trest väzenia.

Kritici návrhu však tvrdia, že zníženie veku trestnej zodpovednosti so sebou nesie riziko, že gangy sa budú snažiť regrutovať deti ešte nižšieho veku. Väzenský systém tiež podľa nich nie je pripravený s takto mladými páchateľmi pracovať.

