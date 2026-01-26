Francúzsko je bližšie k zákazu sociálnych sietí pre deti. Zákon musí ešte prejsť senátom

Dôvodom sú rastúce obavy z on-line šikanovania a rizika pre duševné zdravie. Ak zákon schvália aj senátori, začne platiť od 1. septembra. Austrália vlani v decembri zakázala sociálne siete deťom mladším ako 16 rokov, čo inšpirovalo ďalšie krajiny k podobnému kroku.Čítajte viac Zákaz sociálnych sietí v praxi. Austrálske deti sa snažia oklamať systém i kreslenými fúzmi, rodičia zúria
Článok 1 návrhu zákona podľa denníka Le Monde predložila Laure Millerová zo strany Obnova (RE). Podporilo ho 116 zákonodarcov, pričom 23 sa vyslovilo proti, uviedla agentúra AFP s tým, že text musí v polovici februára prejsť Senátom tak, aby mohol začať platiť od 1. septembra.
Ďalší pozmeňujúci a doplňujúci návrh okrem iného zakazuje aj propagáciu produktov alebo služieb, ktoré by mohla narušiť fyzické alebo duševné zdravie maloletých na sieťach pre nich určených.
Medzi riziká podľa AFP patrí aj kyberšikana, neustále porovnávanie, vystavenie násilnému obsahu či upútavanie pozornosti na úkor spánku. Vek 15 rokov podľa ministerky pre digitálne technológie Anne Le Hénanffovej zodpovedá definícii sexuálnej dospelosti a prechodu zo základnej na strednú školu.
„Týmto zákonom stanovujeme jasnú hranicu v spoločnosti. Hovoríme jednu jednoduchú vec: sociálne siete nie sú nič nevinné. Tieto sociálne siete sľubovali prepojenie, namiesto toho ale rozdelili. Sľubovali informovať, namiesto toho však presýtili. Sľubovali baviť, namiesto toho ale uväznili," povedala Millerová, ktorá bola spravodajkyňou parlamentnej vyšetrovacej komisie o psychologických účinkoch siete TikTok na maloletých.
Návrh zákona niektorí poslanci označili ako zjednodušené riešenie. Opatrenia predtým kritizovala aj Štátna rada, ktorá sa obávala príliš širokého a všeobecného zákazu sociálnych sietí, preto sa musel návrh prepracovať.
Poslanci sa budú neskôr tiež zaoberať článkom 6, ktorý zakazuje používanie mobilných telefónov na niektorých stredných školách, doplnil Le Monde.
Austrálsky zákon, ktorý zakazuje prístup deťom na sociálne siete ako TikTok, Instagram, Facebook aj videoplatformu YouTube, začal platiť vlani 10. decembra. O podobných krokoch uvažujú vlády v Dánsku, Taliansku, Malajzii či niektorých amerických štátoch.Čítajte viac USA chcú, aby turisti bez vízovej povinnosti poskytli údaje zo sociálnych sietí. Opatrenia by sa dotkli i Slovákov