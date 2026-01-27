Trump neprišiel ničiť Európu, ale pomenovať realitu, hovorí bezpečnostný expert Jakub Landovský

V rozhovore sa dozviete:
- ako Trump a jeho pohľad na bezpečnosť zatienili zelenú a ekonomickú agendu
- čo znamená Trumpov postoj ku Grónsku pre Európu a NATO, a čo z Trumpovej dohody o Grónsku má Európa
- čo znamená kritika Európy pre budúcnosť NATO
- prečo sa Európa nemôže viac spoliehať len na pravidlá a medzinárodné dohody
- čo je Trumpova Rada mieru v praxi, a prečo má význam v nej byť
- ako sa svet vracia k politike sily a transakčných vzťahov
- akú úlohu zohráva Ukrajina v novom geopolitickom usporiadaní
- prečo sa mierové rokovania čoraz viac presúvajú mimo Európy
- aké dôsledky môže mať slabá obranyschopnosť Európskej únie
- čo by mala byť prvá praktická odpoveď Európy na výzvy, ktoré Davos odkryl
Davos podľa bezpečnostného experta ukázal, že:
- Donald Trump zostáva kľúčovou postavou globálnej bezpečnosti
- Európa nie je pripravená niesť plnú zodpovednosť za svoju obranu
- Ukrajina sa bude rozhodovať podľa situácie na fronte, nie podľa vyhlásení
- svet sa vracia k politike sily a transakčných vzťahov