Trump neprišiel ničiť Európu, ale pomenovať realitu, hovorí bezpečnostný expert Jakub Landovský

Donald Trump bol na Svetovom ekonomickom fóre v Davose všade – dokonca aj tam, kde nebol fyzicky. Podľa bezpečnostného experta z Karlovej Univerzity a bývalého českého veľvyslanca pri NATO Jakuba Landovského vyslal Európe jasný odkaz: bezpečnosť nie je samozrejmosť a bez schopnosti konať ostanú veľké slová prázdne. V rozhovore v relácii Pravda vo svete hovorí o Grónsku, Ukrajine, NATO aj o tom, prečo sa svet vracia k surovej geopolitike.

27.01.2026 10:00
Pozrite si debatu Niny Lexovej a Jakuba Landovského v relácii Pravda vo svete
Zdroj: TV Pravda

V rozhovore sa dozviete:

  • ako Trump a jeho pohľad na bezpečnosť zatienili zelenú a ekonomickú agendu
  • čo znamená Trumpov postoj ku Grónsku pre Európu a NATO, a čo z Trumpovej dohody o Grónsku má Európa
  • čo znamená kritika Európy pre budúcnosť NATO
  • prečo sa Európa nemôže viac spoliehať len na pravidlá a medzinárodné dohody
  • čo je Trumpova Rada mieru v praxi, a prečo má význam v nej byť
  • ako sa svet vracia k politike sily a transakčných vzťahov
  • akú úlohu zohráva Ukrajina v novom geopolitickom usporiadaní
  • prečo sa mierové rokovania čoraz viac presúvajú mimo Európy
  • aké dôsledky môže mať slabá obranyschopnosť Európskej únie
  • čo by mala byť prvá praktická odpoveď Európy na výzvy, ktoré Davos odkryl

Davos podľa bezpečnostného experta ukázal, že:

  • Donald Trump zostáva kľúčovou postavou globálnej bezpečnosti
  • Európa nie je pripravená niesť plnú zodpovednosť za svoju obranu
  • Ukrajina sa bude rozhodovať podľa situácie na fronte, nie podľa vyhlásení
  • svet sa vracia k politike sily a transakčných vzťahov
Viac na túto tému: #Davos #Donald Trump #Pravda vo svete #Jakub Landovský
